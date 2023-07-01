حل مشكلة رفض الطفل لتناول الخضراوات الصحية

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أوضحت مجلة “إلتيرن” الألمانية أنه يمكن للوالدين تشجيع أطفالهم على تناول الخضراوات من خلال الاهتمام بطريقة التقديم.

وينبغي تقديم الخضراوات بطريقة مبتكرة تفتح شهية الأطفال لها، على سبيل المثال يمكن تقطيع الخضراوات إلى قطع لتشكيل طيور أو حيوانات أو دراجة.

أصطحاب الطفل أثناء الشراء

وتابعت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أنه من المفيد أيضاً أن يصطحب الوالدان الطفل معهما عند شراء الخضراوات وسؤاله عن لونه المفضل، ثم اختيار الخضراوات ذات نفس اللون.

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وبعد ذلك يمكن للطفل مشاركة الوالدين في طهي هذه الخضراوات، فبهذه الطريقة يمكن إثارة شهية الطفل نحو الخضراوات.

الوالدان والقدوة أمام الطفل

كذلك ينبغي أن يمثل الوالدان قدوة يحتذي بها الأطفال، وذلك من خلال الحرص على تناول الخضراوات أمام أطفالهم بصفة منتظمة بدلاً من الاكتفاء بمدح فوائدها الصحية.

ومن المهم أيضاً أن يتحلى الوالدان بالهدوء والصبر، لأن أجواء التوتر والتهديد والإجبار لا تؤدي إلا إلى نتيجة عكسية، وقد تسبب تأثيرات ونتائج عكسية خاصة لدى الطفل صاحب الشخصية القوية أو العنيد.

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