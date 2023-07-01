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لبنان.. قناص ينهي حياة شاب ورئيس الوزراء يُعلق
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لبنان.. قناص ينهي حياة شاب ورئيس الوزراء يُعلق

لبنان.. قناص ينهي حياة شاب ورئيس الوزراء يُعلق

لبنان.. قناص ينهي حياة شاب ورئيس الوزراء يُعلق
٠٢:٤٩:١٧ ص، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قتل شاب في منطقة بشري، شمال لبنان على يد قناصة، حيث أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الحادثة مشددا على ملاحقة المرتكبين وتوقيفهم.

الجيش يمشط

وأعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية عن “مقتل الشاب هيثم طوق في منطقة القرنة السوداء – بشري على يد قناصة، حيث أكدت أن “طيران الجيش اللبناني يقوم في هذه الأثناء بتمشيط المنطقة بحثاً عن المجرمين”.

نجيب ميقاتي

وقال ميقاتي “أتابع حادث مقتل الشاب هيثم طوق بالرصاص في منطقة القرنة السوداء، عبر سلسلة اتصالات أبرزها مع قائد الجيش، العماد جوزيف عون، والمراجع الأمنية والقضائية المختصة”.

وأكد ميقاتي على أن “هذه الحادثة مدانة وستتم ملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم ليأخذ القانون مجراه، وليكونوا عبرة لغيرهم”.

وشدد خلال اتصال مع نائب بشري، ستريدا جعجع، على “ضرورة تحلي الجميع بالحكمة وعدم الانجرار إلى أي ردود فعل، خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه لبنان”.

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الكلمات الدلالية:
قناص لبنان مقتل شاب

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