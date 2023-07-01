نصائح لحماية القلب من التأثير الضار لموجات الحر الشديدة

تواصل – فريق التحرير:

يؤكد الأطباء، أن القلب يعمل بجهد أكبر عند ارتفاع حرارة الطقس، فعليه أن يضخ بقوة للحفاظ على ضغط الدم وبالتالي الحفاظ على حرارة الجسم مستقرة عند 37 مئوية، ولذلك ينبغي خلال موجات الحر تجنب أشعة الشمس المباشرة وتقليل الأنشطة البدنية

ويوضح الأطباء، أن التعود على الأجواء الحارة يعتبر من العوامل التي تساعد على التكيف معها، وتحملها، لكن، وفق “مديكال إكسبريس”، إذا استمر التعرض لحرارة الجو المرتفعة تبدأ سلسلة من الأحداث داخل الجسم، فنصبح بطيئين، في الحركة وفي النشاط العقلي، أو ما يعرف بالخمول.

نصائح لتفادي أضرار موجات الحر

وبحسب طبيب القلب بيتر ليونغمان، الأستاذ المساعد في معهد كارولينسكا بالسويد، ينبغي خلال موجات الحر تجنب أشعة الشمس المباشرة، وتقليل الأنشطة البدنية، وتجنب الشاي والقهوة لأنها مدرات للبول.

اقرأ أيضا:

ويساعد لف الجسم بمنشفة باردة على خفض تأثير حرارة الطقس، كما يشير ليونغمان إلى 3 أنواع من المخاطر المرتبطة بالموجات الحارة، هي: التشنجات الحرارية، والإرهاق الحراري، وضربة الشمس، والأخيرة هي الأكثر خطورة.

ويشير الخبراء، إلى أن التشنجات الحرارية عبارة عن تعرق غزير وتشنجات عضلية عند القيام بنشاط بدني.. وعندما تحدث أوقف النشاط البدني، وانتقل إلى بيئة باردة، واشرب سوائل، تحتوي على أملاح. ولا تستأنف النشاط حتى تختفي التقلصات.

الأعراض الأقل وضوحاً

ويحدث هذا الإرهاق الحراري قبل الإصابة بضربة الشمس، عندما يتعرق الفرد كثيراً، ويكون الجلد بارداً ورطباً، والنبض سريعاً وضعيفاً.

أما بالنسبة للأعراض الأقل وضوحاً فتشمل “الدوخة عند الوقوف، والخمول، والصداع، وتشنجات العضلات”.

وفي هذه الحالة، الجأ لمكان أكثر برودة، ورطب الجسم، وفك الملابس الضيقة، وضع كمادات باردة على الجبين، والفخذ، والمعصم.

اقرأ أيضا: