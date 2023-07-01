وظائف بـ الهيئة العامة للطيران المدني للعمل في الرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف للوظائف التقنية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- أخصائي متقدم التحليل الرقمي والاستجابة للحوادث.
2- أخصائي متقدم إدارة الهويات والصلاحيات.
3- أخصائي متقدم المراقبة والتحليل.
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التخصصات المطلوبة:
– الأمن السيبراني.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– نظم المعلومات الحاسوبية.
– هندسة البرمجيات.
– هندسة الشبكات.
– أو ما يعادلها.
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موعد التقديم:
– التقديم مُتاح حالية، من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
career@gaca.gov.sa
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