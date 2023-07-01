وظائف بـ الهيئة العامة للطيران المدني للعمل في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف للوظائف التقنية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي متقدم التحليل الرقمي والاستجابة للحوادث.

2- أخصائي متقدم إدارة الهويات والصلاحيات.

3- أخصائي متقدم المراقبة والتحليل.

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التخصصات المطلوبة:

– الأمن السيبراني.

– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.

– نظم المعلومات الحاسوبية.

– هندسة البرمجيات.

– هندسة الشبكات.

– أو ما يعادلها.

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالية، من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

career@gaca.gov.sa

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