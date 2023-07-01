جريمة بشعة تهز دولة عربية في آخر أيام عيد الأضحى.. هذا ما حدث!

تواصل- فريق التحرير:

شهدت تونس جريمة بشعة في آخر أيام عيد الأضحى أمس السبت، حيث أقدم شاب على إنهاء حياة شقيقته ذبحًا، ثم حاول التخلص من حياته.

أنهى حياتها

وذكرت إذاعة “موزاييك” التونسية أن المشتبه به ارتكب جريمته فوق سطح منزل العائلة بحي التضامن، حيث لفظت شقيقته أنفاسها في عين المكان.

وحسب المعطيات التي نشرتها “موزاييك”، فإن المشتبه به شاب عشريني، حيث نقلت أن الجريمة تعود إلى خلاف نشب بينهما صباح أمس، ليقوم المشتبه به على إثره بحمل سكين وإنهاء حياة شقيقته ذبحًا، ثم حاول التخلص من حياته.

النيابة العمومية

وتولى ممثل النيابة العمومية، مرفوقا بقاضي التحقيق، معاينة جثة الضحية، قبل الإذن بإيداعها على ذمة الطبيب الشرعي، كما تعهدت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بحي التضامن بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن أسباب الجريمة وملابساتها.

جريمة في العراق

على الجانب الأخر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق فيديو يوثق لحظة قيام رجل بدهس زوجته عمدًا.

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة، امرأة تترجل من سيارة أجرة “تاكسي” بينما كان زوجها يقود سيارة أخرى يراقبها وينتظر نزولها من السيارة، وما أن أصبحت في الشارع حتى قام بدهسها وفر هاربًا، لكن يبدو أنها لم تتعرض لإصابات خطيرة، حيث نهضت من الأرض وأكملت سيرها.

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