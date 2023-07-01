الأسوأ من نوعه.. وفاة 52 شخصاً بحادث مروع في هذه الدولة

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لقي 52 شخصاً على الأقلّ حتفهم في حادث مروري وقع في غرب كينيا عندما اصطدمت شاحنة بحافلات للركاب ودهست مارة في طريق مزدحم، في حين استأنفت فرق الإنقاذ عملها صباح السبت.

حادث مروري مروع

الحادث المروع، وهو من الأسوأ في كينيا منذ سنوات عدة، وقع عندما فقد سائق الشاحنة السيطرة على مركبته التي اصطدمت بآليات أخرى في طريق مكتظ، على ما أفادت الشرطة المحلية.

وأوضح المسؤول في الشرطة جيفري مايك لوكالة فرانس برس إنّ “الحصيلة ارتفعت إلى 52 قتيلاً بعدما توفي ثلاثة جرحى متأثّرين بإصاباتهم”.

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وقال وزير النقل كيبشوميا موركومين لصحافيين عند تفقده موقع الحادث إنّه سيتمّ في الحال اتّخاذ إجراءات أمنية جديدة بعد هذه الكارثة “الرهيبة” و”المؤلمة”.

التحقيق في الحادث

وتابع أنّ “التحقيقات بدأت لتحديد سبب الحادث لكننا نحضّ السائقين على توخّي الحذر واحترام قواعد السير”، مشيراً إلى أنّ الشاحنة كانت في طريقها إلى رواندا.

وأوضح عبدي حسن مفوض الشرطة المحلية في منطقة ريفت فالي صباح السبت أنّ “عمليات البحث استؤنفت ونريد إخراج جثّتين لا تزالان عالقتين في الحطام. ولا نعرف إذا كانت ثمّة جثث أخرى”.

وأضاف أنّ أكثر من 30 شخصاً أصيبوا بجروح بعدما اصطدمت الشاحنة بسيارات وحافلات صغيرة ودراجات نارية وأكشاك في السوق.

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