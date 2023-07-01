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عضو كونغرس سابقة: بايدن يقودنا إلى حرب نووية
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عضو كونغرس سابقة: بايدن يقودنا إلى حرب نووية

عضو كونغرس سابقة: بايدن يقودنا إلى حرب نووية

عضو كونغرس سابقة: بايدن يقودنا إلى حرب نووية
٠١:١٢:٥٤ ص، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل وكالات:

أكدت عضو الكونغرس الأمريكي السابقة، تولسي غابارد، أن سياسات إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جعلت العالم أقرب إلى الحرب النووية.

مواجهة مع روسيا

وقالت غابارد إن “المواجهة غير المباشرة مع روسيا، التي يتم خوضها على حساب الشعب الأوكراني، تستمر كما يتواصل التصعيد. نسمع بشكل متزايد أحاديث عن رغبة “الناتو” في إرسال قوات إلى أوكرانيا، الأمر الذي سيزيد فقط من احتمال حدوث مواجهة مباشرة بين دول الحلف وروسيا، الدولة التي لديها أكبر قدرة نووية في العالم”.

حرب نووية

ولفتت غابارد إلى أن بايدن وإدارته يتحدثون في التلفزيون عن الحرب النووية وكأنها نزاع محلي آخر، حيث اعتبرت أن رأي المسؤولين الأمريكيين بعيد جدا عن الواقع.

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الكلمات الدلالية:
بايدن حرب نووية روسيا كونغرس

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