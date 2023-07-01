السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
مواقيت الصلاة الأحد 14 ذي الحجة في جميع مناطق المملكة
أخطاء كارثية تجعل “الإيرباج” في سيارتك “مميتا”
مدير الاستخبارات الأمريكية: النزاع في أوكرانيا وفر لنا فرصة فريدة لا تتاح إلا كل جيل
أمانة الرياض توزع 100 أضحية لـ1,250 أسرة مستحقة
حرس الحدود يواصل تسهيل إجراءات ضيوف الرحمن المغادرين إلى بلدانهم
خبر غير سعيد لمستخدمي آيفون.. آبل تؤجل إطلاق مزايا جديدة في (ISO 17)

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

مواقيت الصلاة الأحد 14 ذي الحجة في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة الأحد 14 ذي الحجة في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة الأحد 14 ذي الحجة في جميع مناطق المملكة
١٢:٥٧:٠٨ ص، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 14 ذي الحجة 1444 هجرية، الموافق 2 يوليو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:18 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:07، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:05 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 9:06 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 14 ذي الحجة 1444هـ كالتالي:

اقرأ أيضاً:

خطيب المسجد النبوي: اغتنموا يوم الجمعة في الصلاة على النبي (فيديو)

مواقيت الصلاة ليوم الأحد 14 ذي الحجة

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:15

المدينة – 4:06

الرياض – 3:38

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:25

المدينة – 12:26

الرياض – 11:58

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:44

المدينة – 3:47

الرياض – 3:19

○ موعد أذان المغرب

مكة – 7:08

المدينة – 7:15

الرياض – 6:47

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:38

المدينة – 8:45

الرياض – 8:17

اقرأ أيضاً:

للراغبين في حجز العمرة أو الصلاة في الروضة.. إعلان هام من “توكلنا

 

الكلمات الدلالية:
الأذان الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

مواد ذات صلة

المزيد
الخدمة المدنية تدعو 1874 متقدما على الوظائف الإدارية لاستكمال إجراءات ترشيحهم

الخدمة المدنية تدعو 1874 متقدما على الوظائف الإدارية لاستكمال إجراءات ترشيحهم

٠٩:٥٣ م، السبت، ٠٤ يونيو ٢٠١٦
متحدث الحج: اكتمال مرحلة الإفاضة من مشعر عرفات إلى مزدلفة في 4 ساعات

متحدث الحج: اكتمال مرحلة الإفاضة من مشعر عرفات إلى مزدلفة في 4 ساعات

٠٩:٣٨ م، السبت، ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
رئيس “الحياة الفطرية” يتوعَّد المتورطين في حرق “ثعلب” بالنار

رئيس “الحياة الفطرية” يتوعَّد المتورطين في حرق “ثعلب” بالنار

١٠:١٤ م، السبت، ١٣ سبتمبر ٢٠١٤
تفاصيل التنظيم الجديد لمنع انتفاع غير المستحقين في المنشآت الصغيرة

تفاصيل التنظيم الجديد لمنع انتفاع غير المستحقين في المنشآت الصغيرة

١١:٠٦ ص، الثلاثاء، ١٤ فبراير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *