مواقيت الصلاة الأحد 14 ذي الحجة في جميع مناطق المملكة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 14 ذي الحجة 1444 هجرية، الموافق 2 يوليو 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:18 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:07، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:05 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 9:06 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 14 ذي الحجة 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الأحد 14 ذي الحجة
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:15
المدينة – 4:06
الرياض – 3:38
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:25
المدينة – 12:26
الرياض – 11:58
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:44
المدينة – 3:47
الرياض – 3:19
○ موعد أذان المغرب
مكة – 7:08
المدينة – 7:15
الرياض – 6:47
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:38
المدينة – 8:45
الرياض – 8:17
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