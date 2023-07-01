أخطاء كارثية تجعل “الإيرباج” في سيارتك “مميتا”

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هناك بعض الأخطاء التي قد تتسبب في تحول الوسادة الهوائية “الإيرباج” إلى قنبلة موقوتة كارثية عند حدوث تصادم وخروجها من وضعها.

تحذيرات

وحسب مواقع متخصصة، ففي السيارات المجهزة بكيس هوائي (أيرباج) لكل من السائق والراكب يجب اتخاذ الحذر من عدم وضع أو تثبيت أي شيئ على الغطاء المبطن لتابلوه السيارة مثل مواد الزينة أو الشارات، أو العطور المتواجدة داخل الأوعية الصلبة مثل الفواحة الفخار أو الزجاجية.

ومثل هذه الأشياء يمكن أن ترتطم في وجه السائق أو الراكب عند انتفاخ وانفجارالكيس الهوائي فجأة وتسبب له إصابات بالغة.

نصائح الطفل

أيضا لا يجب عليك أن تمسك طفلك بين ذراعيك، أو أن تضعه على فخذيك، أو صدرك، سواء كنت سائق أو راكب للسيارة، لأنه لو حدث وانفجر الكيس الهوائ فجأة أو حدث تصادم، أو توقف مفاجئ للسيارة سيكون الطفل هو أول من سيتلقى الصدمة، وممكن أن تصيبه بمكروه حتى ولو كنت ترتدي حزام الأمان.

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