حرس الحدود يواصل تسهيل إجراءات ضيوف الرحمن المغادرين إلى بلدانهم

تواصل – واس:

تواصل المديرية العامة لحرس الحدود جهودها عبر المنافذ البرية والبحرية من خلال تسهيل إجراءات ضيوف الرحمن المغادرين إلى بلدانهم بعد أدائهم فريضة الحج لهذا العام 1444هـ.

وكذلك تقديم التسهيلات والخدمات لهم، وإرشادهم إلى الجهات المختصة لإنهاء إجراءاتهم بكل سرعة ويسر.

وتأتي هذه الجهود ضمن المهام الأمنية التي تؤديها وزارة الداخلية ممثلةً في المديرية العامة لحرس الحدود؛ لتوفير الخدمات للحجاج كافة حتى مغادرتهم إلى بلدانهم بأمن وسلام.

سار

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عن تحقيق رقم قياسي جديد تزامناً مع مغادرة الحجاج لمكة المكرمة.

مغادرة ضيوف الرحمن

حيث أعلنت “سار” عن نقل أكثر من 33 ألف مسافر خلال اليوم الأول من مغادرة الحجاج لمكة المكرمة؛ وذلك عبر 129 رحلة، نقلت 33,494 مسافر.

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كما أعلنت “سار” عن نسبة الالتزام بوصول الرحلات وفق مواعيدها المجدولة والتي وصلت إلى 98%.

أهم أنماط منظومة النقل

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يذكر أن قطار الحرمين السريع يعتبر أحد أهم أنماط منظومة النقل والخدمات اللوجستية التي يستخدمها ضيوف الرحمن، بهدف تسهيل تنقلهم من وإلى المشاعر المقدسة بكل يسر وآمان.

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