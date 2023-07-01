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خبر غير سعيد لمستخدمي آيفون.. آبل تؤجل إطلاق مزايا جديدة في (ISO 17)

خبر غير سعيد لمستخدمي آيفون.. آبل تؤجل إطلاق مزايا جديدة في (ISO 17)

خبر غير سعيد لمستخدمي آيفون.. آبل تؤجل إطلاق مزايا جديدة في (ISO 17)
١١:٠١:٥٠ م، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قررت شركة آبل، تأجيل إطلاق بعض المزايا، التي سبق وأعلنت عنها في نظام (iOS 17) لهواتف آيفون، عند إطلاق النسخة النهائية في الخريف القادم.

وأكدت الشركة في بيان لها على موقعها الرسمي، أن تطبيق اليوميات “جورنال Journal” أحد أبرز تلك المزايا الجديدة التي ستغيب عن التحديث عند الإطلاق المبدئي.

ويعتمد هذا التطبيق الجديد، على تقنيات تعلم الآلة في هواتف آيفون، من أجل اقتراح لحظات للكتابة عنها، والاحتفاظ بذكرياتها، استنادا إلى الصور والتمارين، والمواقع الخاصة بالمستخدم، وغيرها من المعلومات الأخرى.

تأجيل ميزة التعاون في قوائم التشغيل

كما ستؤجل آبل أيضا ميزة التعاون على قوائم التشغيل، في تطبيق الموسيقى، التي تتيح للمستخدم دعوة الأصدقاء للمشاركة، في إنشاء وتعديل قوائم التشغيل. بالإضافة والحذف وإعادة الترتيب.

مع إتاحة إمكانية التفاعل مع المقاطع الصوتية قيد التشغيل، في القائمة باستخدام الوجوه التعبيرية.
وأوضحت الشركة أن هذه المزايا ستتوفر لاحقا هذا العام، دون الإشارة إلى موعد محدد.

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الكلمات الدلالية:
ISO 17 آبل اجهزة آيفون تحديثات آيفون

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