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ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج يصلون المدينة المنورة
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ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج يصلون المدينة المنورة

ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج يصلون المدينة المنورة

ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج يصلون المدينة المنورة
١٠:١٢:١٥ م، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

وصل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة إلى المدينة المنورة اليوم، بعد أن أدوا مناسك حجهم وعمرتهم بيسر وطمأنينة.

يأيت ذلك وسط منظومة من الخدمات المتواصلة من اللجان العاملة التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمتابعة معالي الوزير المشرف العام على البرنامج الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

الصلاة في المسجد النبوي

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وسأل الحجاج الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – خير الجزاء على أن تمكنوا من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وأداء الصلاة في المسجد النبوي الشريف والتشرّف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، متمنين أن يتقبل الله منهم حجهم وصالح أعمالهم.

وستنظم الأمانة العامة للبرنامج برنامجا ثقافيا للضيوف من بينها زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ومسجد قباء، كما سيتم إقامة حفل توديع وتكريم للضيوف في نهاية البرنامج.

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الكلمات الدلالية:
المدينة المنورة المسجد النبوي ضيوف الرحمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين

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