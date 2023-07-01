هل إرسال رسائل المعايدة للأهل يعد صلة رحم؟.. الخثلان يجيب

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أكد الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، أن استخدام رسائل المعايدة مع الأهل والأقارب، لا يعد كافيا، خاصة إذا كان المقصود بالأهل، هم الوالدان، وأفراد الأسرة الواحدة.

وأكد الخثلان، على ضرورة الحرص على القيام بزيارة الأهل، وعدم الاكتفاء بإرسال رسائل، أو حتى مكالمة هاتفية، خاصة في المناسبات الكبيرة، التي يجتمع فيها الأسر والعائلات، مثل الأعياد، بما فيها من وصل للرحم.

أما إذا كان المقصود بالأهل، الأقرباء من باقي أفراد العائلة، ويسكنون مناطق يصعب السفر إليهم، فتكفي الاتصالات الهاتفية، أو إرسال الرسائل النصية للتهنئة بالمناسبات، وصلة الرحم عموما.

مؤكدا على أن المرجع في صلة الرحم هو العرف، ما يعتبره الناس أنه صلة للرحم فهو صلة، وما يعتبرونه غير ذلك، هو ليس من صلة الرحم، والناس بفطرتهم يستطيعون التفرقة بين الواصل والقاطع.

لا يشترط إذن الوالدين في حج الفريضة

وردا على سؤال آخر حول، هل يشترط إذن الوالدين في الحج؟ فأجاب الدكتور الخثلان، بأنه لا يشترط إذن الوالدين إذا كان حج الفريضة، أما إذا كان حج نافلة فلا بد من إذن الوالدين.

أما إذا قام أحد الوالدين بمنع الابن من الحج، لحاجته إليه، فإن طاعة الوالدين مقدمة على الحج، وإذا كان المنع لغرض غير صحيح، ولمجرد التعنت معه، فلا تجب طاعته في ذلك.

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