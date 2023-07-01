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حد أقصى لقراءة التغريدات.. إيلون ماسك يصدم عملاء تويتر بقوانين جديدة
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حد أقصى لقراءة التغريدات.. إيلون ماسك يصدم عملاء تويتر بقوانين جديدة

حد أقصى لقراءة التغريدات.. إيلون ماسك يصدم عملاء تويتر بقوانين جديدة

حد أقصى لقراءة التغريدات.. إيلون ماسك يصدم عملاء تويتر بقوانين جديدة
٠٩:٢٢:٥٣ م، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يصر إيلون ماسك المالك الرئيسي لمنصة “تويتر”، على تحقيق الأرباح بأي طريقة ممكنة، حيث أعلن عن حزمة من الإجراءات الجديدة تتحكم في عملاء المنصة.

وضع ماسك حد أقصى لعدد التغريدات التي يمكن للشخص قراءتها يوميا، وبحجة أن ذلك يعالج عملية التلاعب في البيانات.

600 رسالة فقط للحسابات غير الموثقة

وأكد أن وضع حد أقصى يمكن الحسابات الموثقة من قراءة 6000 تغريدة يوميا، بينما الحسابات غير الموثقة ستقرأ 600 تغريدة يوميا.

أما الفئة التي لم يحالفها الحظ، وتبدأ الآن في استخدام تويتر، من خلال الحسابات الجديدة غير الموثقة ستقرأ 300 تغريدة يوميا فقط.

وكان إيلون ماسك، قد قرر مؤخرا، أن مستخدمي تويتر سيكون بمقدورهم، أن يقدموا لمتابعيهم محتوى يشمل مقاطع فيديو، تصل مدتها لساعات مقابل اشتراكات مالية.

انخفاض عائدات الإعلان وراء القواعد الجديدة

جاء ذلك في إطار سعيه الدائم لزيادة العائدات، بعد أن شهدت منصة التواصل الاجتماعي انخفاضا في دخل الإعلانات العام الماضي، في الفترة التي سبقت عملية الاستحواذ.

ومنذ تولي ماسك رئاسة الشركة، أجرى عددا من التغييرات في التنظيم والمنتجات. منها طرح الشركة علامة التحقق الزرقاء كخدمة مدفوعة، وقلصت عدد الموظفين بنحو 80 بالمئة.

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الكلمات الدلالية:
العلامة الزرقاء ايلون ماسك تقنية تويتر خدمات مدفوعة

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