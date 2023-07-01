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يوميًا.. توزيع 80 ألف عبوة زمزم على ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي
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يوميًا.. توزيع 80 ألف عبوة زمزم على ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي

يوميًا.. توزيع 80 ألف عبوة زمزم على ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي

يوميًا.. توزيع 80 ألف عبوة زمزم على ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي
٠٨:٥٥:٢٦ م، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

تضاعف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها الميدانية لتقديم أفضل الخدمات لزائري المسجد النبوي في الموسم الثاني بعد أداءهم لمناسك الحج .

توزيع ماء زمزم

وذلك عبر مواصلة سير الأعمال في سقيا الماء وبذل مزيد من الجهود من إدارة السقيا في تقديم مياه زمزم للزوار في المسجد النبوي ، حيث يجري توزيع أكثر من ٨٠ألف عبوة إضافة إلى توزيع أكثر من ١٥ ألف حافظة في عموم المسجد.

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تجهيز نوافير الشرب

كما تعمل الإدارة على تجهيز نوافير الشرب في ساحات المسجد النبوي وفتح جميع نوافير الشرب في المرافق كافة .

وتسعى وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على متابعة جميع الخدمات المقدمة لخدمة زوار المسجد النبوي وتوفير أفضل سبل الراحة لهم بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – في خدمة الحرمين الشريفين .

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الكلمات الدلالية:
المسجد النبوي شؤون المسجد النبوي ضيوف الرحمن ماء زمزم

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