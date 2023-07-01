يوميًا.. توزيع 80 ألف عبوة زمزم على ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي

تواصل – واس:

تضاعف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها الميدانية لتقديم أفضل الخدمات لزائري المسجد النبوي في الموسم الثاني بعد أداءهم لمناسك الحج .

توزيع ماء زمزم

وذلك عبر مواصلة سير الأعمال في سقيا الماء وبذل مزيد من الجهود من إدارة السقيا في تقديم مياه زمزم للزوار في المسجد النبوي ، حيث يجري توزيع أكثر من ٨٠ألف عبوة إضافة إلى توزيع أكثر من ١٥ ألف حافظة في عموم المسجد.

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تجهيز نوافير الشرب

كما تعمل الإدارة على تجهيز نوافير الشرب في ساحات المسجد النبوي وفتح جميع نوافير الشرب في المرافق كافة .

وتسعى وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على متابعة جميع الخدمات المقدمة لخدمة زوار المسجد النبوي وتوفير أفضل سبل الراحة لهم بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – في خدمة الحرمين الشريفين .

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