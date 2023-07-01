“جود الإسكان” تحقق أهدافها.. قدمت 2.5 مليار ريال دعمًا سكنيًا لـ50 ألف أسرة

تواصل – فريق التحرير:

حققت منصة جود الإسكان، أهداف حملتها الإعلامية التي أطلقتها مطلع الشهر الحالي تحت شعار “جودك مبرور”، لتوفير الدعم للأسر شديدة الحاجة للمسكن.

استهدفت خلالها تقديم الدعم السكني للأسر شديدة الحاجة للمسكن، من خلال تحفيز عطاءات المحسنين من الأفراد والمؤسسات.

إضافة إلى ودعم حالات تمليك المسكن، وتوفير قيمة الإيجارات، للأسر المستفيدة من المنصة في مختلف مناطق المملكة.

5500 أسرة تستفيد من دعم الإيجار

وساهمت منصة جود الإسكان منذ انطلاقها في زيادة أعداد المستفيدين، حيث وصل عدد الأسر المستفيدة من دعم التملك السكني، حتى الآن أكثر 6 آلاف أسرة، كما تجاوزت حالات دعم الإيجار أكثر من 5500 أسرة.

وكانت التكلفة الإجمالية لدعم المستفيدين بلغت أكثر من 2 مليار ونصف ريال، استفاد منها أكثر من 50 ألف مستفيد.

كما تواجدت منصة جود الإسكان في المشاعر المقدسة، بالتنسيق مع أمانة العاصمة، لاستقبال ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات لهم والقيام بدور إرشادي وخدمي.

بالإضافة إلى توزيع عدد من المقتنيات والأدوات الشخصية. على حجاج بيت الله الحرام عند توافدهم على المشاعر المقدسة.

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أيضا، جهزت عدداً من المظلات وحقائب الظهر المعدة للتوزيع في أماكن متفرقة من المشاعر؛ ليتمكنوا من أداء نُسكهم بيسر وسلام.

وقد انطلقت حملة “جودك مبرور”، بهدف إيصال رسالة المنصة المتمثلة في، تحفيز المجتمع أفراداً ومؤسسات لتقديم العطاء السكني للأسر الأشد احتياجاً خلال أيام عشر ذي الحجة وأيام عيد الأضحى المبارك.