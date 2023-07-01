حادثة صدم عمد واعتداء في الباحة.. والشرطة تطيح بالجاني

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الباحة، مساء اليوم السبت، أنه تم إلقاء القبض على مواطن لصدمه شخصا واعتدائه على آخر.

الإحالة إلى النيابة العامة

وأوضحت شرطة الباحة، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، وجار القبض على من نشر محتوى مرئيا بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

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وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق اعتداء على شخص على اثنين من العمال في الباحة، وصدم أحدهم وأسقطه أرضا.

وقبل أيام، كشف الأمن العام عن عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية.

5 عقوبات

وأوضح الأمن العام أن كل من يتم ضبطه سيعاقب بما يلي:

1- السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر.

2- غرامة مالية تصل إلى (50.000) ريال عن كل مخالف يتم نقله، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.

3- المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي.

4- ترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة.

5- يمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

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