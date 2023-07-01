السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
حادثة صدم عمد واعتداء في الباحة.. والشرطة تطيح بالجاني
ضبط 105 حملات وهمية وأكثر من 17 ألف شخص لمحاولتهم الحج بلا تصريح
قفزة طبية.. تفاصيل شفاء مجموعة من مرضى السكري بدون أدوية
هل يمكن السفر لـ “قطر” ببطاقة الهوية الوطنية؟ الجوازات توضح
“الزكاة والجمارك” تتيح احتساب ضريبة القيمة المضافة على ربح السيارات المستعملة.. من المستهدف؟
سناب شات معلقا على تصريحات ماكرون: نراقب المحتوى في فرنسا

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

حادثة صدم عمد واعتداء في الباحة.. والشرطة تطيح بالجاني

حادثة صدم عمد واعتداء في الباحة.. والشرطة تطيح بالجاني

حادثة صدم عمد واعتداء في الباحة.. والشرطة تطيح بالجاني
٠٨:٢١:٢٢ م، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الباحة، مساء اليوم السبت، أنه تم إلقاء القبض على مواطن لصدمه شخصا واعتدائه على آخر.

الإحالة إلى النيابة العامة

وأوضحت شرطة الباحة، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، وجار القبض على من نشر محتوى مرئيا بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

اقرأ أيضا:

وزير الداخلية يستقبل كبار مسؤولي الوزارة وقادة القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق اعتداء على شخص على اثنين من العمال في الباحة، وصدم أحدهم وأسقطه أرضا.

وقبل أيام، كشف الأمن العام عن عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية.

5 عقوبات

وأوضح الأمن العام أن كل من يتم ضبطه سيعاقب بما يلي:

1- السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر.

2- غرامة مالية تصل إلى (50.000) ريال عن كل مخالف يتم نقله، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.

3- المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي.

4- ترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة.

5- يمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

اقرأ أيضا:

السجن والغرامة والترحيل.. الأمن العام: 5 عقوبات لمن يقوم بهذه المخالفة أثناء الحج

الكلمات الدلالية:
الأمن الباحة حادثة صدم شرطة الباحة صدم عمد

مواد ذات صلة

المزيد
خادم الحرمين يصل إلى منى للإشراف على راحة الحجاج

خادم الحرمين يصل إلى منى للإشراف على راحة الحجاج

٠٧:٥٩ م، الأثنين، ٢٠ أغسطس ٢٠١٨
البنتاجون يحذر: 12 يوما كافية لقنبلة إيران النووية

البنتاجون يحذر: 12 يوما كافية لقنبلة إيران النووية

٠١:١٤ ص، الخميس، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
توقعات بأجواء شديدة الحرارة وأمطار على مناطق محدودة من المملكة

توقعات بأجواء شديدة الحرارة وأمطار على مناطق محدودة من المملكة

٠٩:٠٥ م، الخميس، ٣٠ أبريل ٢٠١٥
يزيد الراجحي يكافئ “لينا القحطاني” بـ100 ألف ريال

يزيد الراجحي يكافئ “لينا القحطاني” بـ100 ألف ريال

٠١:٤٤ م، السبت، ١٥ نوفمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *