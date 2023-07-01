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وزير الداخلية يعلن نجاح موسم الحج: 1.8 مليون حاج أدوا المناسك بيسر وسهولة
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وزير الداخلية يعلن نجاح موسم الحج: 1.8 مليون حاج أدوا المناسك بيسر وسهولة

وزير الداخلية يعلن نجاح موسم الحج: 1.8 مليون حاج أدوا المناسك بيسر وسهولة

وزير الداخلية يعلن نجاح موسم الحج: 1.8 مليون حاج أدوا المناسك بيسر وسهولة
٠٨:٥٠:٠٥ م، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رفع وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة عيد الأضحى ونجاح موسم حج هذا العام 1444.

كما رفع وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، التهنئة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة عيد الأضحى ونجاح موسم حج هذا العام 1444.

وقال وزير الداخلية:” يسرني تهنئتكم على نجاح موسم حج هذا العام الذي تحقق بفضل الله وتوفيقه ثم بإشرافكم المباشر، وتوجيهاتكم السديدة التي وضعها أبناؤكم رجال الأمن نصب أعينهم وهم يتسابقون على هذا الشرف العظيم.

نجاح جميع الجهات المشاركة في مهامها

وأكد وزير الداخلية أنه “بفضل الله تمكنت جميع الجهات المشاركة في مهمة الحج من تنفيذ كافة الخطط (الأمنية، والوقائية، والتنظيمية، والصحية، والخدمية، والمرورية) بما يتوافق مع أعداد الحجاج لهذا العام، والتي بلغت 1,845,045 حاجاً.

مشيرا إلى أنه قد تم “تقديم الخدمات لهم بأعلى معايير الجودة؛ مما مكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة ولله الحمد، حيث اكتمل وصول الحجاج إلى مشعر منى في اليوم الثامن من ذي الحجة، وقضوا يوم التروية.

سهولة أداء الحج في المشاعر المقدسة

وقال: “تم تصعيد الحجاج لمشعر عرفات في اليوم التاسع، ثم النفرة مساءً إلى مشعر مزدلفة، ومنها إلى مشعر منى في ليلة ويوم العاشر لرمي جمرة العقبة والتوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، واستكمال مناسك الحج اتباعاً.

 

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الكلمات الدلالية:
الملك سلمان خادم الحرمين موسم الحج وزير الداخلية ولي العهد

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