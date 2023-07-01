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تزامناً مع مغادرة الحجاج.. قطار الحرمين السريع يحقق أرقاماً قياسية خلال موسم الحج
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تزامناً مع مغادرة الحجاج.. قطار الحرمين السريع يحقق أرقاماً قياسية خلال موسم الحج

تزامناً مع مغادرة الحجاج.. قطار الحرمين السريع يحقق أرقاماً قياسية خلال موسم الحج

تزامناً مع مغادرة الحجاج.. قطار الحرمين السريع يحقق أرقاماً قياسية خلال موسم الحج
٠٩:١٣:٤٩ م، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عن تحقيق رقم قياسي جديد تزامناً مع مغادرة الحجاج لمكة المكرمة.

مغادرة ضيوف الرحمن

حيث أعلنت “سار” عن نقل أكثر من 33 ألف مسافر خلال اليوم الأول من مغادرة الحجاج لمكة المكرمة؛ وذلك عبر 129 رحلة، نقلت 33,494 مسافر.

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كما أعلنت “سار” عن نسبة الالتزام بوصول الرحلات وفق مواعيدها المجدولة والتي وصلت إلى 98%.

أهم أنماط منظومة النقل

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يذكر أن قطار الحرمين السريع يعتبر أحد أهم أنماط منظومة النقل والخدمات اللوجستية التي يستخدمها ضيوف الرحمن، بهدف تسهيل تنقلهم من وإلى المشاعر المقدسة بكل يسر وآمان.

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الكلمات الدلالية:
الحجاج المشاعر المقدسة ضيوف الرحمن قطار الحرمين مكة المكرمة

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