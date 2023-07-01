السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
ضبط 105 حملات وهمية وأكثر من 17 ألف شخص لمحاولتهم الحج بلا تصريح
قفزة طبية.. تفاصيل شفاء مجموعة من مرضى السكري بدون أدوية
هل يمكن السفر لـ “قطر” ببطاقة الهوية الوطنية؟ الجوازات توضح
“الزكاة والجمارك” تتيح احتساب ضريبة القيمة المضافة على ربح السيارات المستعملة.. من المستهدف؟
سناب شات معلقا على تصريحات ماكرون: نراقب المحتوى في فرنسا
ضربات أمنية جديدة تطال مروجي المخدرات في جدة وجازان والقصيم

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

ضبط 105 حملات وهمية وأكثر من 17 ألف شخص لمحاولتهم الحج بلا تصريح

ضبط 105 حملات وهمية وأكثر من 17 ألف شخص لمحاولتهم الحج بلا تصريح

ضبط 105 حملات وهمية وأكثر من 17 ألف شخص لمحاولتهم الحج بلا تصريح
٠٧:٤٢:٣٦ م، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أن الجهات الأمنية ضبطت (17615) شخصًا لا يحملون تصاريح حج نظامية، منهم (9509) مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، و(105) حملات حجٍّ وهمية في مختلف مناطق المملكة.

ضبط حملات حج وهمية

وأضاف أنه تم القبض على القائمين عليها وإحالتهم إلى النيابة العامة، وبلغَ عددُ المقيمين المعادين من غير المقيمين بمكة المكرمة (202695) شخصًا، وإعادة (128999) مركبة غير مصرحة بدخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

اقرأ أيضا:

بالأرقام .. إنجازات ضخمة للقطاعين الحكومي والخاص في خدمة الحجاج

وتابع أنه تم أيضا القبض على (33) ناقلًا لأشخاص لا يحملون تصاريح حج نظامية وإحالتهم إلى اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات في مداخل العاصمة المقدسة لتطبيق الأنظمة بحقهم، وذلك حتى يوم الجمعة 12/ 12/ 1444 هـ.

خطط أمنية وتنظيمية

وأكد الفريق البسامي أن قواتِ أمن الحج نَفَّذَتِ الخططَ الأمنيةَ والتنظيمية المتعلقة بالحج بكفاءة ومهنية عالية وأشرفت خلال الأيام الماضية على خطط تفويج الحجاج في أثناء تنقلهم بين المشاعر المقدسة والمسجد الحرام لأداء نسكهم .

اقرأ أيضا:

تضمنت حصة كل دولة.. “الحج” تعلن وثيقة الترتيبات الأولية للموسم المقبل

الكلمات الدلالية:
الأمن العام الحج تصاريح الحج حملات حج وهمية موسم الحج

مواد ذات صلة

المزيد
ارتكب جريمة الخيانة بحق الوطن.. تنفيذ حكم الشرع على مواطن بالمنطقة الشرقية

ارتكب جريمة الخيانة بحق الوطن.. تنفيذ حكم الشرع على مواطن بالمنطقة الشرقية

١١:٤٧ ص، الثلاثاء، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
الموافقة على 13 قرارًا مهماً.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء

الموافقة على 13 قرارًا مهماً.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء

٠٣:٥٣ م، الثلاثاء، ١٤ فبراير ٢٠٢٣
تصريح عاجل للرئيس الصيني عن استخدام القوة في تايوان.. ماذا يحدث؟

تصريح عاجل للرئيس الصيني عن استخدام القوة في تايوان.. ماذا يحدث؟

٠٧:٥٣ ص، الأحد، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
قبل ترائي هلال ذي الحجة.. ماذا تعرف عن مرصد تمير أشهر مراصد المملكة

قبل ترائي هلال ذي الحجة.. ماذا تعرف عن مرصد تمير أشهر مراصد المملكة

٠٦:٣٤ م، الأحد، ١٨ يونيو ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *