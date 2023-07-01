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هل يمكن السفر لـ “قطر” ببطاقة الهوية الوطنية؟ الجوازات توضح
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هل يمكن السفر لـ “قطر” ببطاقة الهوية الوطنية؟ الجوازات توضح

هل يمكن السفر لـ “قطر” ببطاقة الهوية الوطنية؟ الجوازات توضح

هل يمكن السفر لـ “قطر” ببطاقة الهوية الوطنية؟ الجوازات توضح
٠٧:٤٠:٣٢ م، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، إمكانية السفر إلى دولة قطر أو أي دولة من دول الخليج باستخدام بطاقة الهوية الوطنية.

السفر لدول الخليج

جاء ذلك في رد من الجوازات، عبر حسابها الرسمي “خدمة العملاء”، ردا على سؤال مغرد قال فيه : “السلام عليكم ورحمة الله .. هل يمكن السفر إلى دولة قطر ببطاقة الأحوال؟”.

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وأجابت الجوازات بقولها :”إنه تم رفع تعليق السفر بالهوية الوطنية من وإلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

تعليق السفر بالهوية الوطنية

وفي إبريل من العام 2022  أعلنت المديرية العامة للجوازات رفع تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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وأوضحت الجوازات أنه يمكن للمواطنين السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستخدام بطاقة الهوية الوطنية مع التأكد من اشتراطات الدخول للدولة المراد السفر إليها، مؤكدة أن بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة يمكن السفر بها.

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الجوازات السفر لقطر المديرية العامة للجوازات الهوية الوطنية دول الخليج قطر

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