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قفزة طبية.. تفاصيل شفاء مجموعة من مرضى السكري بدون أدوية
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قفزة طبية.. تفاصيل شفاء مجموعة من مرضى السكري بدون أدوية

قفزة طبية.. تفاصيل شفاء مجموعة من مرضى السكري بدون أدوية

قفزة طبية.. تفاصيل شفاء مجموعة من مرضى السكري بدون أدوية
٠٧:٤٢:٣١ م، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الأمراض الباطنية والسكري بجامعة هارفارد، عن نجاح البروتوكول الكامل للشفاء من مرض السكري من النوع الثاني.

وقال إنه تم خلال مؤتمر الجمعية الأمريكية للسكر، الذي عقد في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا، مؤخرا، الإعلان عن نتائج بحث بروتوكول الشفاء من مرض السكري من النوع الثاني، في سنواته الخمس الأولى.

وأضاف أن المرضى الذين طبق عليهم بروتوكول DROP، لأول مرة توقفوا تمامًا عن العلاج بالأدوية، منذ اليوم الأول للبرنامج، مضيفًا أنه تم متابعة هؤلاء المرضى لمدة عام كامل للتأكد من عدم عودة المرض من جديد.

3 شروط لنجاح البروتوكول الجديد

وأشار الدكتور أسامة إلى أن نجاح البروتوكول يعتمد على توفر عدة شروط في المرضى الذين قرروا اتباعه هي:

  1. – أن يكون المرض في سنواته الخمسة الأولى.
  2. – ألا يزيد العلاج الذي يتلقاه المريض على دوائين للسكر وبأي جرعة، وليس من بينها الإنسولين.
  3. – أن يكون السكر التراكمي أقل من 8% عند بدء العلاج.

وأوضح أن الهدف من العلاج، هو تقليل مستوى السكر التراكمي، إلى أقل من 6.5% وهو الحد الذي يشخص عنده مرض السكر، وبدون أي أدوية لمدة ثلاثة أشهر، ثم الاستمرار بالنتائج نفسها، وبدون أي علاج دوائي لمدة عام كامل.

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الكلمات الدلالية:
السكر التراكمي بدون ادوية علاج جديد مرضى السكري

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