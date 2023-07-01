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سناب شات معلقا على تصريحات ماكرون: نراقب المحتوى في فرنسا
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سناب شات معلقا على تصريحات ماكرون: نراقب المحتوى في فرنسا

سناب شات معلقا على تصريحات ماكرون: نراقب المحتوى في فرنسا

سناب شات معلقا على تصريحات ماكرون: نراقب المحتوى في فرنسا
٠٦:٥٧:١٠ م، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

علق تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن الأحداث في فرنسا .

وقال تطبيق سناب شات “نراقب المحتوى بفرنسا ونحذف المقاطع التي تحرض على العنف”.

تصريحات ماكرون

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانيول ماكرون، يوم الجمعة، أن السلطات المحلية ستنشر تعزيزات إضافية للسيطرة على أعمال الشغب في البلاد، متهما «عصابات» بالمشاركة في أعمال العنف.

وقال إنه سيتم نشر قوات أمنية إضافية للسيطرة على أعمال الشغب والاضطرابات التي تشهدها أنحاء مختلفة من فرنسا في أعقاب مقتل فتى برصاص شرطي.

واتهم الرئيس الفرنسي عصابات بالمشاركة في أعمال العنف التي تشهدها عدة مناطق في فرنسا.

اشتباكات بين مواطنين

كذلك اندلعت اشتباكات عنيفة بين المحتجين المشاركين في أعمال الشغب وأنصار اليمين المتطرف.

وأفادت قناة France 3 التلفزيونية بأن التحقيق يجري في ظروف الاشتباكات بين الجانبين، التي وقعت الليلة الماضية في بلدة أنجيه غرب البلاد.

وأشارت القناة إلى أنه “تم فتح عدة قضايا جنائية بشأن حقيقة حيازة أسلحة بشكل غير قانوني بعد اشتباكات دارت بين المتظاهرين وجماعة اليمين المتطرف”.

اعتقال 11 شخصًا

ونوهت القناة، بأنه تم اعتقال 11 شخصا في البلدة خلال الليل. ووفقا لها شارك في المواجهات في غرب فرنسا، عناصر وأنصار الجماعات اليمينية المتطرفة المحظورة في فرنسا، الذين كانوا يحملون العصي ومضارب البيسبول والهراوات.

مقتل فتى مراهق

واندلعت الاضطرابات في فرنسا، بعد أن قام شرطي صباح يوم الثلاثاء الماضي، بقتل فتى مراهق يبلغ من العمر 17 عاما أثناء تفتيش على طريق في نانتير بعد أن رفض الامتثال لطلب الشرطة.

ومنذ ذلك اليوم تشهد العديد من المدن الفرنسية أعمال شغب لا تزال مستمرة حتى الآن.

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الكلمات الدلالية:
سناب شات فرنسا ماكرون

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