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“الزكاة والجمارك” تتيح احتساب ضريبة القيمة المضافة على ربح السيارات المستعملة.. من المستهدف؟
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“الزكاة والجمارك” تتيح احتساب ضريبة القيمة المضافة على ربح السيارات المستعملة.. من المستهدف؟

“الزكاة والجمارك” تتيح احتساب ضريبة القيمة المضافة على ربح السيارات المستعملة.. من المستهدف؟

“الزكاة والجمارك” تتيح احتساب ضريبة القيمة المضافة على ربح السيارات المستعملة.. من المستهدف؟
٠٦:٥٧:١٨ م، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قررت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم السبت 1 يوليو 2023م، إتاحة خيار احتساب ضريبة القيمة المضافة، على بيع “السيارات المستعملة المؤهلة”.

وتستهدف فيه الأشخاص المرخص لهم، بمزاولة نشاط تجارة السيارات، مثل وكالات ومعارض السيارات، المسجلين لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة، وذلك وفق شروط محددة.

وأكدت الهيئة على عدم إلزامية، تطبيق طريقة هامش الربح، حيث يمكن تطبيق الضريبة على كامل المبلغ المستحق وفق الطريقة المطبقة حاليًا.

أن تكون السيارة مصنفة كسيارة مؤهلة 

أما عن الشروط الواجب توافرها لاستخدام طريقة هامش الربح، يجب أن تكون:

1- السيارة مصنفة “كسيارة مستعملة مؤهلة” من قبل الهيئة.

2- أن تكون السيارة موجودة، وسبق استعمالها داخل المملكة.

3-  كل من المرخص لهم بمزاولة نشاط تجارة السيارات.

4- ضرورة أن يحصل التاجر، المرخص له على موافقة الهيئة ليتم اعتباره مؤهلًا، لاستخدام طريقة هامش الربح على السيارات المستعملة المؤهلة.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عند وجود أي استفسار بشأن طريقة احتساب هامش ربح بيع السيارات المستعملة المؤهلة، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحّد لمركز الاتصال (19993).

أو من خلال حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (Zatca_Care) أو عبر البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو عن طريق المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).​

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السيارات المستعملة المستفيدين ضريبة القيمة المضافة هامش ربح

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