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ضربات أمنية جديدة تطال مروجي المخدرات في جدة وجازان والقصيم
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ضربات أمنية جديدة تطال مروجي المخدرات في جدة وجازان والقصيم

ضربات أمنية جديدة تطال مروجي المخدرات في جدة وجازان والقصيم

ضربات أمنية جديدة تطال مروجي المخدرات في جدة وجازان والقصيم
٠٦:٥٥:٢٧ م، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت القوات الأمنية، من الإطاحة بعدد من مروجي المخدرات بالمملكة، حيث تم القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحويلهم إلى النيابة.

جدة وجازان:

وقامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي منطقة جازان، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

تهريب الحشيش والأمفيتامين في القصيم

كما قبضت شرطة محافظة الرس بمنطقة القصيـم علـى مواطنين لترويجهما مادتي الحشيش والأمفيتامين المخدرة، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته مبلغ مالياً، وجرى إيقافهم اتخـاذ الإجـراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وسائل الاتصال للإبلاغ عن المهربين

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وتعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الكلمات الدلالية:
الحشيش القصيم القوات الامنية المهربين جازان جدة مروجي المخدرات

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