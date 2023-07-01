لا يستطيع العمل وتم رفضه مرتين في حساب المواطن.. ماذا يفعل؟

تواصل- فريق التحرير:

أجاب حساب المواطن حول استفسار بشأن شخص لا يستطيع العمل ويعيش مع أهله، لكن تم رفضه من التسجيل في الحساب مرتين.

عازب رُفض طلبه في حساب المواطن:

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : ” أنا عازب لست موظفا ولا أستطيع العمل وتم رفضي مرتين من حساب المواطن.. وأنا ساكن مع عائلتي ليس لدي سكن مستقل وخانة المرفقات تطلب صك كيف أحصل على الدعم وليس لدي صك مستقل”.

وأجاب حساب خدمة المستفيدين على السؤال بالقول :” لاستكمال عملية التسجيل يلزمك توفر مستندات لإثبات الاستقلالية”.

وأوضح أنه في حال عدم توفرها ، يمكنك الاستفادة من الدعم عن طريق إضافتك كتابع لدى رب الأسرة.

تسجيل الأبناء في حساب المواطن:

كما أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن مواطن لديه بنتان ولا ينزل لهم الدعم في حساب المواطن.

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : ” السلام عليكم لدي بنتان من طليقتي ولا ينزل حق البنات لعدم أهليتهم وعندما تواصلت مع الجهة المختصة قالوا لأنهم في حضانة أمهم ولكن أنا اللي بصرف عليهم”.

وجاء الرد من حساب خدمة المستفيدين: ” وعليكم السلام ، في حال تم إضافة الأبناء لدى الأم وتم إرفاق المستندات المطلوبة من قبل الأم وتمت الموافقة عليها ، سيصبح التابعين مؤهلين لدى الأم ، وسيتم احتسابهم ضمن مبلغ الدعم في حسابها”.

تسجيل الأرملة في حساب المواطن:

أيضا أوضح حساب خدمة المستفيدين كيفية تسجيل الأرملة أو إضافة تابعين لها في حساب المواطن.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :” عندي الوالدة أرملة وأريد أن أسجلها في حساب المواطن وعندها بيت شعبي ليس لديها صك ويطلب مني إرفاق ما يثبت في هذه الحالة.. كيف يتم الإثبات أرجو الإفادة؟”.

وجاء الرد: ” وعليكم السلام ، يمكن للأرملة التسجيل و إضافة التابعين و إرفاق أحد هذه المستندات :

-صك حصر الورثة.

– أو شهادة ميلاد التابعين.

– أو بطاقة العائلة.

وأوضح أنه في حال عدم وجود تابعين يلزمها إثبات الاستقلالية إما من خلال وجود عقد إيجار موحد مسجل في منصة إيجار أو إرفاق صك ملكيتها للسكن.

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