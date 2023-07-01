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هل سفر العاملة المنزلية في فترة التجربة يستوجب التعويض؟
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هل سفر العاملة المنزلية في فترة التجربة يستوجب التعويض؟

هل سفر العاملة المنزلية في فترة التجربة يستوجب التعويض؟

هل سفر العاملة المنزلية في فترة التجربة يستوجب التعويض؟
٠٦:٣٤:٣٥ م، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، أنه يتم التعويض للمستفيد عن تأشيرة العامل أو العاملة، التي تم إصدارها واستخدامها لمرة واحدة فقط لكل تأشيرة.

التعويض عن تأشيرة الاستقدام

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مغرد قال فيه : “السلام عليكم.. إذا استخدمت التأشيرة البديلة والخادمة سافرت في فترة التجربة هل لي بتأشيرة بديلة أم يكون بذلك قد انتهت التأشيرة؟”.

وأجابت منصة مساند بقولها: “وعليكم السلام .. يتم التعويض عن التأشيرة التي تم إصدارها واستخدامها لمرة واحدة فقط لكل تأشيرة”.

الاستقدام من إندونيسيا

وفي وقت سابق، كشفت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، أن استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط.

وأوضح على “تويتر”، أنه يمكن للعميل الفرد الاستفادة من الباقات المتوفرة لدى الشركات، وللحصول على الخدمة يمكنك التواصل مع أحد الشركات الموفرة لهذه الخدمات.

الاستقدام متاح من 27 دولة

وبينت أن الاستقدام متاح من 27 دولة بالإضافة إلى ربط العملاء بـ أكثر من 1000 مكتب استقدام معتمد في المملكة.

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توضيح من مساند بشأن خدمة نقل الخدمات للعامل أو العاملة

في سياق متصل أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن الاستقدام اليوم، عبر مساند غيّر المفاهيم واختصر الوقت والجهد للمستفيد.

إجراءات لاختصار الوقت والجهد

وقالت منصة مساند، عبر حسابها في “تويتر”، أن الاستقدام حاليًا اختصر أياما وشهورا بدقائق ومشاوير بخطوات إلكترونية تنجزها من مكانك من خلال تلك الإجراءات:

– كل مكاتب المملكة في منصة واحدة.

– رحلة استقدامك صارت بـ 5 خطوات إلكترونية.

– وسعنا خيارات المهن في الاستقدام.

– الجنسيات بخيارات مختلفة.

– التكاليف بسقف محدد.

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توضيح عاجل من “مساند” بشأن استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا

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