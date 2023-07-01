طريقة استخراج بطاقة جديدة للطلاب في وقت الإجازة

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أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن طباعة التعريف عبر نظام نور ولا يلزم الختم، في حالة الرغبة في استخراج بطاقة هوية جديدة للأبناء في فترة الإجازة.

بطاقة الهوية للأبناء في الإجازة

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حساب العناية بالعملاء، ردا على سؤال مواطن وجه سؤالا قال فيه : “السلام عليكم .. بستخرج للابن بطاقة جديدة هل يلزم إحضار تعريف من المدرسة أم لا؟ خاصة أننا حاليا في فترة الإجازة؟”.

وأجابت الأحوال المدنية بقولها : “وعليكم السلام، بإمكانك طباعة التعريف عبر نظام نور ولا يلزم الختم، نسعد بخدمتك”.

وفي وقت سابق، كشفت الأحوال المدنية عن 6 حالات يجب مراعاتها عند تجديد الصورة في البطاقة الشخصية.

6 حالات لتجديد صورة الهوية

وقالت: “عند طلب تجديد بطاقة الهوية الوطنية يجب أن تكون ملامح الوجه في الصورة واضحة وبدون تعابير وخالية من مساحيق التجميل”.

1- ينبغي أن تكون ملونة ذات خلفية بيضاء

2- يشترط أن تكون الصورة حديثة (تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى)

3- يجب أن تكون ملامح الوجه واضحة وبدون تعابير وخالية من مساحيق التجميل

4- يجب ألا تشوب الصورة بقع حبر أو ثقوب.

5- يجب أن تبين الصورة الوجه وهو ينظر بشكل مستقيم إلى الكاميرا.

6- يجب تجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا.

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