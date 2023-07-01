السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
طريقة استخراج بطاقة جديدة للطلاب في وقت الإجازة
تنبيه مهم من أبشر لجميع المستخدمين
فيديو.. حادث مروري ينهي حياة رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين
وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي سبل تعزيز وتطوير العلاقات والقضايا الإقليمية والدولية
وباء جديد يضرب الولايات المتحدة.. واتهام بيل جيتس بالوقوف وراء انتشاره
عاجل.. خلل فني يضرب تويتر يؤدي إلى وقف الخدمة

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

طريقة استخراج بطاقة جديدة للطلاب في وقت الإجازة

طريقة استخراج بطاقة جديدة للطلاب في وقت الإجازة

طريقة استخراج بطاقة جديدة للطلاب في وقت الإجازة
٠٦:٠٥:٢٨ م، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن طباعة التعريف عبر نظام نور ولا يلزم الختم، في حالة الرغبة في استخراج بطاقة هوية جديدة للأبناء في فترة الإجازة.

بطاقة الهوية للأبناء في الإجازة

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حساب العناية بالعملاء، ردا على سؤال مواطن وجه سؤالا قال فيه : “السلام عليكم .. بستخرج للابن بطاقة جديدة هل يلزم إحضار تعريف من المدرسة أم لا؟ خاصة أننا حاليا في فترة الإجازة؟”.

وأجابت الأحوال المدنية بقولها : “وعليكم السلام، بإمكانك طباعة التعريف عبر نظام نور ولا يلزم الختم، نسعد بخدمتك”.

وفي وقت سابق، كشفت الأحوال المدنية عن 6 حالات يجب مراعاتها عند تجديد الصورة في البطاقة الشخصية.

6 حالات لتجديد صورة الهوية

وقالت: “عند طلب تجديد بطاقة الهوية الوطنية يجب أن تكون ملامح الوجه في الصورة واضحة وبدون تعابير وخالية من مساحيق التجميل”.

1- ينبغي أن تكون ملونة ذات خلفية بيضاء

2- يشترط أن تكون الصورة حديثة (تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى)

3- يجب أن تكون ملامح الوجه واضحة وبدون تعابير وخالية من مساحيق التجميل

4- يجب ألا تشوب الصورة بقع حبر أو ثقوب.

5- يجب أن تبين الصورة الوجه وهو ينظر بشكل مستقيم إلى الكاميرا.

6- يجب تجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا.

اقرأ أيضًا:

توضيح مهم من “الأحوال المدنية” بشأن الخدمات المقدمة في مناطق المملكة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأحوال المدنية الإجازة بطاقة الهوية

مواد ذات صلة

المزيد
حصاد الأسبوع الاقتصادي: الذهب والنفط يتراجعان.. والأسهم تواصل خسائرها

حصاد الأسبوع الاقتصادي: الذهب والنفط يتراجعان.. والأسهم تواصل خسائرها

٠٥:٠٧ م، الجمعة، ٠١ يوليو ٢٠٢٢
هل إضافة الزوجة كتابع بعد صدور نتائج الأهلية يؤثر على الدعم؟ حساب المواطن يجيب

هل إضافة الزوجة كتابع بعد صدور نتائج الأهلية يؤثر على الدعم؟ حساب المواطن يجيب

٠٨:٠٢ م، الأحد، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
«شرطة مكة» تكشف تفاصيل جديدة في الإطاحة بصاحب فيديو «زمزوم يُهان»

«شرطة مكة» تكشف تفاصيل جديدة في الإطاحة بصاحب فيديو «زمزوم يُهان»

١٠:٣٣ م، الأحد، ٠٧ فبراير ٢٠١٦
تقرير مالي يكشف عن مفاجأة تخص رواتب المواطنين

تقرير مالي يكشف عن مفاجأة تخص رواتب المواطنين

١٢:٥٠ ص، الثلاثاء، ٢٦ فبراير ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *