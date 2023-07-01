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فيديو.. حادث مروري ينهي حياة رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين
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فيديو.. حادث مروري ينهي حياة رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين

فيديو.. حادث مروري ينهي حياة رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين

فيديو.. حادث مروري ينهي حياة رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين
٠٥:٤٨:١٣ م، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أسفر حادث مروري، عن وفاة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين الوزير قدري أبو بكر اليوم السبت في الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الوزير أبو بكر لقي حتفه إثر حادث قرب بلدة جماعين جنوبي نابلس، على الطريق الواصل شمال شرق سلفيت.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، إن 3 أشخاص توفوا بينهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر.

الرئيس عباس ينعى الفقيد

ووفقا للوكالة، فقد نعى رئيس فلسطين محمود عباس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير قدري أبو بكر، معربا عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيد وللشعب الفلسطيني، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وُلد قدري أبو بكر في بلدة بديا غرب محافظة سلفيت في 10 يناير 1953، تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في بديا، وأنهى الثانوية العامة من سجون الاحتلال الإسرائيلي عام 1974. حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة بيروت العربية عام 1991.

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الكلمات الدلالية:
اخبار العالم الرئيس الفلسطيني الوزير الفلسطيني حادث مروري

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