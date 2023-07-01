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وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي سبل تعزيز وتطوير العلاقات والقضايا الإقليمية والدولية
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وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي سبل تعزيز وتطوير العلاقات والقضايا الإقليمية والدولية

وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي سبل تعزيز وتطوير العلاقات والقضايا الإقليمية والدولية

وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي سبل تعزيز وتطوير العلاقات والقضايا الإقليمية والدولية
٠٥:٣١:٠٦ م، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان.

بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات

وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة وتركيا، وتوطيد التنسيق الثنائي في المجالات كافة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وفي وقت سابق، أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، بسيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان.

وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان الشقيقة، حيث أكد سمو وزير الخارجية أهمية التزام جميع الأطراف السودانية.

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استعادة مجريات العمل الإنساني

وأكد الوزير، ضرورة استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.

كما أجرى وزير الخارجية اتصالين بقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي مؤكدًا أهمية الالتزام بالتهدئة.

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الكلمات الدلالية:
المملكة تركيا وزير الخارجية وزير خارجية تركيا

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