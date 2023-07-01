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وباء جديد يضرب الولايات المتحدة.. واتهام بيل جيتس بالوقوف وراء انتشاره

وباء جديد يضرب الولايات المتحدة.. واتهام بيل جيتس بالوقوف وراء انتشاره

وباء جديد يضرب الولايات المتحدة.. واتهام بيل جيتس بالوقوف وراء انتشاره
٠٥:٢٦:٤٦ م، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في مفاجأة صحية صادمة، عاد مرض الملاريا للحياة من جديد، وظهر في الولايات المتحدة الأمريكية، ولأول مرة منذ 20 عاماً ولأسباب غير معروفة.

وكانت السلطات الصحية الأمريكية قد حذرت من عودة الملاريا في الولايات المتحدة، بعد تسجيل أربع حالات في فلوريدا وواحدة في تكساس. حسب آخر أرقام منظمة الصحة العالمية.

بيل جيتس برئ من انتشار عودة الملاريا

البعض اتهم بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، بالوقوف خلف انتشار الفيروس، إلا أن هذه الاتهامات لم تجد قبولا كبيرا، لدى قطاعات المجتمع الأمريكي، نظرا لتاريخ الرجل في محاربة الملاريا ورصد الملايين لذلك.

وقالت شبكة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، بالولايات المتحدة، أن المرضى يتلقون العلاج وحالتهم تتحسن، ولفتت إلى أن الحالات الأربع المسجلة في ولاية فلوريدا، لا تبدو مرتبطة بالحالة الخامسة المشخصة في ولاية تكساس.

وفي إطار مكافحة المرض، انتشرت دعوات في مقاطعتي ساراسوتا وماناتي لتصريف المياه الراكدة، التي تعتبر أرضا خصبة لتكاثر البعوض، ولحماية السكان لأنفسهم من اللدغات، من خلال ارتداء سراويل طويلة وملابس بأكمام طويلة.

كما أصدرت تكساس أيضا توصيات صحية بعد تشخيص إصابة أحد المقيمين في مدينة كامرون بالملاريا، وهو الوحيد في تكساس حتى الآن.

الملاريا تقتل 619 ألف شخص في 2021

وأضافت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: أنه رغم هذه الإصابات، يبقى خطر الإصابة بالملاريا محليا منخفضا جدا في الولايات المتحدة.

تفيد الإحصائيات الرسمية أن وباء الملاريا تسبب في وفاة 619 ألف شخص خلال عام 2021، على مستوى دول العالم المختلفة.

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الكلمات الدلالية:
اخبار العالم الملاريا الولايات المتحدة بيل جيتس وباء جديد

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