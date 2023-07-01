عاجل.. خلل فني يضرب تويتر يؤدي إلى وقف الخدمة

تواصل- فريق التحرير:

اشتكى العديد من رواد موقع التغريدات القصيرة تويتر، من حدوث خلل فني أدى إلى عدم تمكن المستخدمين من متابعة التحديثات على حساباتهم.

وحتى كتابة هذه السطور لم تنشر شركة تويتر تعليقًا رسميًا على وجود خلل أدى إلى وقف الخدمة عن المستخدمين.

حجب لغير المسجلين

وفاجأ تويتر المستخدمين برسالة تفيد بعدم التمكّن من مشاهدة ما ينشر على المنصة بعد الآن، من بينها التغريدات المنشورة علنًا إن لم يكن المستخدم مسجلًا دخوله على تويتر، بل سوف تظهر شاشة تطلب تسجيل الدخول؛ ما يعني أن المنصة باتت محجوبة لمن لا يمتلك حسابًا.

ويرى بعض المتابعين أن هذه الخطوة قد تكون تكتيكًا لإجبار المتطفلين الصامتين على إنشاء حساب، وبالتالي زيادة عدد المستخدمين على المنصة.

عواقب عكسية

وقد يكون حجب التغريدات خلف جدار التسجيل له عواقب عكسية، فقد تقوم خوارزميات محركات البحث بتصنيف محتوى الموقع أدنى؛ مما يعني توجيه عدد أقل من الأشخاص إلى الموقع من غوغل.

إيلون ماسك

وفجر اليوم السبت، وفق الفرنسية، أعلن إيلون ماسك، الذي لم يعد الرئيس التنفيذي لتويتر، ولكنه لا يزال مشاركًا بشكل كبير في إدارة المنصة باتخاذ مثل هذه الإجراءات مؤقتًا لمنع أدوات الذكاء الاصطناعي من البحث في تويتر واستخدام المعلومات التي تنشر عليه.

وفي حين ليس واضحًا مدة الإجراءات المؤقّتة، أوضح ماسك أنه كان من الضروري اتخاذ إجراءات جذرية وفورية بسبب مستويات سحب وقراءة مفرطة.

الذكاء الاصطناعي

وقال: “أغلب الشركات التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، من تلك الناشئة إلى أكبرها، كانت تقوم بسحب البيانات عن الموقع بكميات هائلة”، مضيفًا: “من المحزن جدًّا تشغيل أعداد كبيرة من الخوادم بشكل طارئ فقط لتسهيل تقييم مبالغ هائلة لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة”.

وكان ماسك أشار في تغريدة سابقة له إلى أن السحب الهائل للبيانات من قبل الجهات الأخرى كان يتسبب بتدهور خدمة المستخدمين العاديين على تويتر.

اقرأ أيضا

الموارد البشرية: لا تتعاملوا مع هذه الحسابات على تويتر