عاجل.. لديه بنتان من طليقته.. هل استحقاق الدعم في حساب المواطن من حقه أم خاص بالأم؟

تواصل- فريق التحرير:

أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار ، بشأن مواطن لديه بنتان ولا ينزل لهم الدعم في حساب المواطن.

تسجيل الأبناء في حساب المواطن:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : ” السلام عليكم لدي بنتان من طليقتي ولا ينزل حق البنات لعدم أهليتهم وعندما تواصلت مع الجهة المختصة قالوا لأنهم في حضانة أمهم ولكن أنا اللي بصرف عليهم”.

وجاء الرد من حساب خدمة المستفيدين: ” وعليكم السلام ، في حال تم إضافة الأبناء لدى الأم وتم إرفاق المستندات المطلوبة من قبل الأم وتمت الموافقة عليها ، سيصبح التابعين مؤهلين لدى الأم ، وسيتم احتسابهم ضمن مبلغ الدعم في حسابها”.

تسجيل الأرملة في حساب المواطن:

كما أوضح حساب خدمة المستفيدين كيفية تسجيل الأرملة أو إضافة تابعين لها في حساب المواطن.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :” عندي الوالدة أرملة وأريد أن أسجلها في حساب المواطن وعندها بيت شعبي ليس لديها صك ويطلب مني إرفاق ما يثبت في هذه الحالة.. كيف يتم الإثبات أرجو الإفادة؟”.

وجاء الرد: ” وعليكم السلام ، يمكن للأرملة التسجيل و إضافة التابعين و إرفاق أحد هذه المستندات :

-صك حصر الورثة.

– أو شهادة ميلاد التابعين.

– أو بطاقة العائلة.

وأوضح أنه في حال عدم وجود تابعين يلزمها إثبات الاستقلالية إما من خلال وجود عقد إيجار موحد مسجل في منصة إيجار أو إرفاق صك ملكيتها للسكن.

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