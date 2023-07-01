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تحول خطير.. اشتباكات في فرنسا بين متظاهرين وأنصار اليمين المتطرف

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تحول خطير.. اشتباكات في فرنسا بين متظاهرين وأنصار اليمين المتطرف

تحول خطير.. اشتباكات في فرنسا بين متظاهرين وأنصار اليمين المتطرف

تحول خطير.. اشتباكات في فرنسا بين متظاهرين وأنصار اليمين المتطرف
٠٥:٠٠:٠٣ م، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

في تحول خطير لما يحدث في فرنسا، اندلعت اشتباكات عنيفة بين المحتجين المشاركين في أعمال الشغب وأنصار اليمين المتطرف.

اشتباكات بين مواطنين

وأفادت قناة France 3 التلفزيونية بأن التحقيق يجري في ظروف الاشتباكات بين الجانبين، التي وقعت الليلة الماضية في بلدة أنجيه غرب البلاد.

وأشارت القناة إلى أنه “تم فتح عدة قضايا جنائية بشأن حقيقة حيازة أسلحة بشكل غير قانوني بعد اشتباكات دارت بين المتظاهرين وجماعة اليمين المتطرف”.

اعتقال 11 شخصًا

ونوهت القناة، بأنه تم اعتقال 11 شخصا في البلدة خلال الليل. ووفقا لها شارك في المواجهات في غرب فرنسا، عناصر وأنصار الجماعات اليمينية المتطرفة المحظورة في فرنسا، الذين كانوا يحملون العصي ومضارب البيسبول والهراوات.

مقتل فتى مراهق

واندلعت الاضطرابات في فرنسا، بعد أن قام شرطي صباح يوم الثلاثاء الماضي، بقتل فتى مراهق يبلغ من العمر 17 عاما أثناء تفتيش على طريق في نانتير بعد أن رفض الامتثال لطلب الشرطة.

ومنذ ذلك اليوم تشهد العديد من المدن الفرنسية أعمال شغب لا تزال مستمرة حتى الآن.

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الكلمات الدلالية:
اعمال شغب باريس فرنسا مقتل نائل

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