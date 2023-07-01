لاعبون وطاقم تحكيم وجمهور.. مباراة كرة قدم في العراق تتحول لمظاهرة في حب “كتاب الله”

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في واقعة نادرة، تحولت مباراة كرة قدم في العراق إلى أشبه بمظاهرة في حب “كتاب الله” ردًا على المتطرف الذي أهان وحرق نسخة من المصحف الشريف.

ردًا على المتطرف

وفي التفاصيل، فقد خطف نجوم نادي الشرطة والطاقم التحكيمي والجمهور الأنظار وبقوة، قبل انطلاق المواجهة أمام فريق القاسم، أمس الجمعة، في ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد، ضمن منافسات الأسبوع الـ 34 من الدوري العراقي لكرة القدم.

حمل المصحف الشريف

وقام لاعبو نادي الشرطة مع الجهاز الفني بحمل المصحف الشريف، قبل نزولهم إلى ملعب الشعب الدولي.

فيما حمل الحكام المصحف الشريف، في إشارة واضحة على الاستنكار الشديد، ضد حرق “كتاب الله”، الذي جرى في السويد قبل يومين.

بدورها، لم تتدخر جماهير نادي الشرطة التي حضرت في المدرجات جهدها، بعدما قامت برفع لافتة ضخمة كتب عليها: “القرآن الكريم دستورنا الخالد، والدفاع عنه واجب شرعي على كلّ المسلمين”، في رسالة واضحة على ما حدث في السويد.

تفاعل واسع

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع لاعبي نادي الشرطة والحكام والجماهير بقوة.

ووصفوا ما قاموا به بأن شيء يدل على الدفاع عن المقدسات الإسلامية، خاصة أن العراق يشهد مظاهرات واسعة أمام مقرّ السفارة السويدية في العاصمة بغداد، ضد حرق المصحف الشريف، من قبل المتطرفين في السويد.

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