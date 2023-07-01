بالأرقام .. إنجازات ضخمة للقطاعين الحكومي والخاص في خدمة الحجاج

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شهد موسم حج هذا العام تنافسا كبيرا، بين القطاعين الحكومي والخاص في تقدمات الخدمات، لعدد 2 مليون حاج يحملون 150 جنسية مختلفة.

في المجال الصحي، ومن خلال 354 منشأة صحية، يعمل بها 36 ألف كادر، إضافة إلى 7600 متطوع في القطاع الصحي، تم إجراء 50 عملية قلب مفتوح، وإنقاذ 8 آلاف حالة متعلقة بأشعة الشمس.

أما في مجال المياه، فقد تم توفير 78 مليون متر مكعب من المياه لخدمة الحجاج، و 21.4 مليون متر مكعب من المياه الموزعة، و11.4 مليون متر مكعب من المياه المعالجة.

وفي قطاع الكهرباء، فقد ارتفعت طاقتها إلى أكثر من 21 ألف ميجا وات، مع وجود أكثر من 2000 كادر بشري يعملون على توفير الخدمات للجميع.

6 مطارات لنقل الحجاج

في مجال النقل، كانت هناك 6 مطارات مخصصة لحجاج الداخل والخارج، مع وجود 22 جهة تعمل على تنظيم عملية النقل وتسهيل إجراءات قدوم الحجيج وعودتهم إلى أوطانهم.

وقد حققت مبادرة طريق مكة، لتسهيل وإنهاء إجراءات دخول وسفر ربع مليون حاج، من وإلى بلدانهم. كما تم نقل 297 حاجا من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة.

بلغ عدد المتطوعين ربع مليون متطوع، قدموا خدمات استفاد منها 730 ألفاً في المسجد الحرام.

توفير 30 مليون وجبة غذائية

في مجال التجارة، استطاعت الجهات المختصة توفير 30 مليون وجبة غذائية للحجاج، إضافة إلى 73 مليون سلعة تموينية لضيوف الرحمن.

في مجال الاتصالات، استطاعت 6 آلاف برج من تمكين الحجاج، الاتصال بذويهم خارج المملكة، حيث بلغ استهلاك الفرد يوميا، 718 ميجا تقريبا.

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