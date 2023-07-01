تضمنت حصة كل دولة.. “الحج” تعلن وثيقة الترتيبات الأولية للموسم المقبل

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سلمت وزارة الحج والعمرة وثيقة الترتيبات الأولية لموسم الحج المقبل 1445 إلى مكاتب شؤون الحج.

وتضمنت الوثيقة حصّة كل دولة، والبرنامج الزمني الجديد بهدف الاستعداد المبكر، لضمان تقديم خدمات متميزة تليق بضيوف الرحمن.

حفل ختامي للوزارة

جاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي اقامته الوزارة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن – أحد البرامج التنفيذية لرؤية السعودية 2030 – في مكة المكرمة، بعنوان “ختامه مسك”.

وذلك في إطار جهودها للاحتفاء بشركاء النجاح إلى جانب تكريم المتميزين في جائزة “لبيتم” للتميز في خدمات ضيوف الرحمن.

وبارك وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة في كلمته خلال الحفل لحجاج بيت الله الحرام إتمام حجهم، سائلاً الله عز وجل أن يجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً، وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين، حسب “المدينة”.

الاستعداد المبكر

ولضمان الاستعداد المبكر لحج العام القادم 1445، أعلن الوزير الربيعة خلال كلمته تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحج لموسم حج العام القادم والمتضمنة حصّة كل دولة، لافتاً النظر إلى أن البرنامج الزمني الجديد يُعدّ تحولًا مهماً سيساهم في الاستعداد المبكر، وحاثاً الدول على الاستعداد لحج العام القادم من الآن، لضمان تقديم خدمات متميزة تليق بضيوف الرحمن.

المخطط الزمني

وكشف الوزير الربيعة عن المخطط الزمني لآلية حج العام المقبل لمكاتب الحج، وهو كالتالي:

– 12 ذي الحجة الحالب تسليم الوثيقة

– 1 ربيع الأول 1445، تبدأ الاجتماعات التحضيرية وفتح المسار الإلكتروني لإدخال البيانات وإعلان قائمة الشركات المرخصة، وكذلك التعاقد مع الهيئة العامة للطيران المدني وتفعيل المحفظة المالية في المسار الإلكتروني.

– 20 ربيع الآخر 1445، موعد إتاحة باقات الخدمات للحجاج.

أولوية اخيتار الأماكن المناسبة

وأكد أن الدولة التي تنهي تعاقداتها مبكرا ستكون لها الأولوية في اختيار الأماكن المناسبة لها في المشاعر، وفي 20 شعبان 1445 يبدأ إصدار التأشيرات، وفي 20 شوال 1445موعد إغلاق المسار لإصدار التأشيرات، و1 ذي القعدة موعد وصول الحجاج إلى المملكة.

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