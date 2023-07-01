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أمانة جدة تحبط تهريب 572 ذبيحة من لحوم الأضاحي
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أمانة جدة تحبط تهريب 572 ذبيحة من لحوم الأضاحي

أمانة جدة تحبط تهريب 572 ذبيحة من لحوم الأضاحي

أمانة جدة تحبط تهريب 572 ذبيحة من لحوم الأضاحي
٠٣:٣٤:٤٠ م، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أحبطت أمانة محافظة جدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تهريب 572 ذبيحة فاسدة في ست نقاط تفتيش عبر المنافذ، واحتجزت 201 مركبة تقل الذبائح بطرق مخالفة تفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين.

ضبط ومصادرة الذبائح

وأوضحت أن فرق الرقابة الميدانية في البلديات الفرعية و إدارة المسالخ وأسواق النفع العام وبمساندة الجهات الأمنية, تمكنت من ضبط ومصادرة الذبائح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بنقاط التفتيش المعتمدة على المنافذ، وجرى إتلافها.

6 نقاط تفتيش

يُذكر أن أمانة جدة كانت قد اعتمدت ست نقاط تفتيش تغطي المنافذ المؤدية إلى مدينة جدة وتشمل: (نقطة تفتيش السنابل – نقطة تفتيش الشميسي – طريق هدى الشام – طريق عسفان – طريق مكة المكرمة القديم – نقطة تفتيش ذهبان).

حاضرة الدمام

على الجانب الأخر، استقبلت المطابخ المصرح لها بالذبح في حاضرة الدمام خلال الأيام الثلاثة لعيد الأضحى المبارك ٥٩٧٩ ذبيحة، شملت ٥٨٧٥ خروفاً، و١٠٤ ماعزاً، وذلك عبر ٧ مطابخ مصرحة وجاهزة لاستقبال الأضاحي، وفق اشتراطات صحية ورقابية.

تطوير الخدمة

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية سعيها المتواصل لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، من خلال برامجها وآلياتها المستمرة للفحوصات البيطرية للمذبوحات قبل وبعد الذبح، وكذلك مراحل الاستلام والتسليم عبر خطوات مرحلية.

وأشارت إلى أن خدمة المسلخ الإلكتروني الخاصة بحجز المواعيد لذبح الأضاحي بالمسالخ عبر منصة بلدي وبوابة الأمانة الرقمية أسهمت في انسيابية استقبال الأضاحي، مؤكدة الحرص على تشديد تطبيق الإجراءات التي تحفظ سلامة الأضاحي والعاملين وذلك لتقديم لحوم آمنه للمستفيدين من هذه الخدمة.

خطة متكاملة

يذكر أن الأمانة أعدت خطة متكاملة، تشمل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية كافة؛ بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل الذبح في المطابخ، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال وجود الأطباء والمساعدين البيطرين والتأكد من صحة العاملين والبيئة النظيفة بالمطابخ.

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أمانة جدة اخبار السعودية ذبائح لحوم الاضاحي

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