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السلطات السودانية تقرر مد إغلاق المجال الجوي حتى 10 يوليو

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السلطات السودانية تقرر مد إغلاق المجال الجوي حتى 10 يوليو

السلطات السودانية تقرر مد إغلاق المجال الجوي حتى 10 يوليو

السلطات السودانية تقرر مد إغلاق المجال الجوي حتى 10 يوليو
٠٣:١٥:٠٤ م، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قررت سلطة الطيران المدني السودانية، اليوم السبت، مد إغلاق المجال الجوي حتى الـ10 من شهر يوليو الجاري، باستثناء الرحلات ذات الأغراض الإنسانية.

مغلق منذ منتصف إبريل

وكان المجال الجوي السوداني أغلق أمام حركة الطائرات بعد اندلاع الصراع العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي.

تواصل الاشتباكات

وتواصلت الاشتباكات بين طرفي الصراع، وشهدت منطقة الفتيحاب ومحيط سلاح المهندسين، هدوءاً وسط تراجع سماع إطلاق النار.

وأكد شهود عيان تنفيذ الطيران التابع للجيش السوداني طلعات استطلاع جوي في مدينتي الخرطوم وأم درمان في الوقت الذي أطلقت فيه قوات الدعم السريع المضادات الأرضية.

واستمرت معاناة السكان في أحياء منطقة الفتيحاب في الحصول على مياه الشرب مع توقف محطة المقرن للمياه بعد تعطل محول الكهرباء في المحطة.

المستشفيات خارج الخدمة

وفيما تواصل خروج المستشفيات في العاصمة وولايات دارفور عن الخدمة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، استمرت معاناة القطاع الصحي في المدن والمناطق الأقل خطورة من نقص حاد في الكوادر الطبية والإمدادات العلاجية، وانقطاع التيار الكهربائي لساعات وأيام طويلة.

وبحسب الإحصاءات، ارتفع عدد الضحايا من الكوادر الطبية منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل إلى نحو 23 طبيباً وعاملاً في القطاع الصحي.

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الكلمات الدلالية:
الحرب السودانية السودان المجال الجوي غلق المجال الجوي السوداني

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