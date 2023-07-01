صندوق الاستثمارات العامة.. الأول على مستوى الشرق الأوسط والسابع عالميًا

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حقق صندوق الاستثمارات العامة المرتبة الأولى، عن منطقة الشرق الأوسط، والمرتبة السابعة على النطاق العالمي مقارنة بـ 200 صندوق سيادي عالمي.

جاء ذلك وفقا لتقييم جلوبال إس دبليو إف، وهو ما يؤكد التزام الصندوق بتطبيق معايير الحوكمة والاستدامة.

وسبق وكشفت صحيفة التايمز البريطانية عن خطة الاستثمارات السعودية المستقبلية، وقالت: إن المملكة أرسلت رسالةً واضحة للعالم، عن رغبتها في الابتعاد عن الاقتصاد المعتمد على النفط.

المملكة أكبر مستثمر في التكنولوجيا

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن “المملكة تسعى لأن تكون أكبر مستثمر في التكنولوجيا في العالم، بناء على رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاستشرافية 2030 لبناء اقتصاد جديد لمرحلة ما بعد النفط. إذ يرغب في استخدام الأموال الكثيرة الناجمة عن بيع أسهم أرامكو في صندوق الاستثمارات العامة.

وتابعت الصحيفة في تقريرها، إن “الأمر إذا سار كما هو مخطط له، سيصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، وستتضاعف أصوله أكثر من 10 مرات بحلول عام 2030، من 600 مليون ريال سعودي إلى سبعة مليارات ريال سعودي، أي ما يعادل 1.4 تريليون دولار بأسعار الصرف الحالية.”

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