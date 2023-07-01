شاهد.. آخر فيديو من داخل الغواصة “تيتان” قبل انفجارها وغرق الغواصين الخمسة

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من داخل الغواصة “تيتان” قبل غرقها بالغواصين الخمسة الذين كانوا على متنها.

فيديو من داخل الغواصة

وأظهر الفيديو الغواصين الخمسة وهم جالسون معًا في الغواصة تيتان، ويبدو أنه تم تصويره بعد الغوص بدقائق بسيطة، حيث قاموا بإرساله إلى الفريق.

وأظهر المقطع حالة من الطمأنينة والاستقرار بين الغواصين الخمسة، وهم يتبادلون الحديث والابتسامات فيما بينهم.

الجدير بالذكر انتشرت في الأونة الأخيرة أخبار عن غواصة منكوبة تحمل اسم “تيتان”، والتي تعتبر واحدة من أسوأ الكوارث البحرية التي شهدتها المياه العميقة.

وقد أسفر هذا الحادث الأليم عن وفاة خمسة غواصين كانوا على متن الغواصة.

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