السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. آخر فيديو من داخل الغواصة “تيتان” قبل انفجارها وغرق الغواصين الخمسة
توزيع مليوني نسخة من المصاحف الشريفة على الحجاج المغادرين
بيان قوي من الاتحاد الأوروبي على حرق نسخة من المصحف الشريف
حرق 1300 سيارة.. حصيلة جديدة صادمة آخر 24 ساعة لـ”شغب فرنسا”
باريس تواصل النزيف.. الشغب يحكم والحكومة تدفع بـ 45 ألف جندي لفرض السيطرة
سرعة فائقة.. لن تصدق المدة التي يستجيب فيها الهلال الأحمر للحالات الخطيرة بين الحجاج

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

شاهد.. آخر فيديو من داخل الغواصة “تيتان” قبل انفجارها وغرق الغواصين الخمسة

شاهد.. آخر فيديو من داخل الغواصة “تيتان” قبل انفجارها وغرق الغواصين الخمسة

شاهد.. آخر فيديو من داخل الغواصة “تيتان” قبل انفجارها وغرق الغواصين الخمسة
٠٣:٠٠:٥٧ م، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من داخل الغواصة “تيتان” قبل غرقها بالغواصين الخمسة الذين كانوا على متنها.

فيديو من داخل الغواصة

وأظهر الفيديو الغواصين الخمسة وهم جالسون معًا في الغواصة تيتان، ويبدو أنه تم تصويره بعد الغوص بدقائق بسيطة، حيث قاموا بإرساله إلى الفريق.

وأظهر المقطع حالة من الطمأنينة والاستقرار بين الغواصين الخمسة، وهم يتبادلون الحديث والابتسامات فيما بينهم.

الجدير بالذكر انتشرت في الأونة الأخيرة أخبار عن غواصة منكوبة تحمل اسم “تيتان”، والتي تعتبر واحدة من أسوأ الكوارث البحرية التي شهدتها المياه العميقة.

وقد أسفر هذا الحادث الأليم عن وفاة خمسة غواصين كانوا على متن الغواصة.

اقرأ أيضا

جديد الغواصة المفقودة تيتان.. خفر السواحل الأمريكي يعلن آخر تطورات عمليات البحث

الكلمات الدلالية:
الغواصة تيتان امريكا خفر السواحل غرق غواصين

مواد ذات صلة

المزيد
«فيديو صادم».. معلم عربي يُقيم «حفلة تعذيب» لأطفال بمدرسة ليبية

«فيديو صادم».. معلم عربي يُقيم «حفلة تعذيب» لأطفال بمدرسة ليبية

٠٤:٠٧ م، السبت، ٢٤ فبراير ٢٠١٨
تلاوة الشيخ عبدالله الجهني من صلاة التراويح ليلة 10 رمضان (فيديو)

تلاوة الشيخ عبدالله الجهني من صلاة التراويح ليلة 10 رمضان (فيديو)

٠٣:٠٨ ص، الأربعاء، ١٥ مايو ٢٠١٩
مروحية روسية تستهدف مجموعة أوكرانية مسلحة (فيديو)

مروحية روسية تستهدف مجموعة أوكرانية مسلحة (فيديو)

٠١:٢٠ ص، الثلاثاء، ١٤ يونيو ٢٠٢٢
شاهد.. موجز أخبار «تزود» اليوم على قناة المجد برعاية «تواصل»

شاهد.. موجز أخبار «تزود» اليوم على قناة المجد برعاية «تواصل»

١٠:٤٥ م، السبت، ١٩ مايو ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *