توزيع مليوني نسخة من المصاحف الشريفة على الحجاج المغادرين

تواصل- واس:

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، توزيع مليوني نسخة من القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة عالمية.

توزيع المصاحف على الحجاج:

وجاء ذلك كهدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي ومختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعلى العاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية.

الجدير بالذكر أن توزيع الهدية يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ وبمتابعة دؤوبة من سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ.

وأكملت الوزارة هذا العام تجهيز كونترات لتوزيعها بمختلف المنافذ الحدودية والمطارات وميناء جدة الإسلامي، حيث تحظى الهدية بتقدير كبير واهتمام من جميع حجاج بيت الله الحرام الذين يصفونها بأغلى هدية تقدم لهم من قيادة هذه البلاد المباركة.

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