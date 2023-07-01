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واقعة تثير الجدل بدولة عربية.. ينسيان طفلهما في تاكسي قبل أن يعثرا عليه بعد 6 ساعات

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واقعة تثير الجدل بدولة عربية.. ينسيان طفلهما في تاكسي قبل أن يعثرا عليه بعد 6 ساعات

واقعة تثير الجدل بدولة عربية.. ينسيان طفلهما في تاكسي قبل أن يعثرا عليه بعد 6 ساعات

واقعة تثير الجدل بدولة عربية.. ينسيان طفلهما في تاكسي قبل أن يعثرا عليه بعد 6 ساعات
٠٣:١١:٠٢ م، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة غريبة أثارت الجدل بالأردن، نسي والدان طفلهما داخل سيارة تاكسي، في العاصمة الأردنية عمان، حيث قضى وحيدا 6 ساعات داخل السيارة، قبل أن يجدوه وينقلوه للمستشفى.

نسيان طفل في تاكسي

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية “عمون” بأن بلاغًا أمنيًا ورد الجمعة للأجهزة الأمنية حول فقدان والدين من جنسية عربية طفلهما داخل إحدى سيارات الأجرة “التاكسي” في العاصمة عمان.

6 ساعات من البحث عن السيارة

وقال مصدر أمني للوكالة، إنه بعد نحو 6 ساعات من البحث عن السيارة، عثر على الطفل في الكرسي الخلفي للمركبة، مشيرا إلى أن سائق السيارة وبعد توصيل الوالدين لوجهتهما، توجه لمنزله وأغلق السيارة وخلد للنوم ولم ينتبه لوجود الطفل على الكرسي الخلفي.

وأكد المصدر الأمني أنه تم نقل الطفل إلى المستشفى لاجراء الفحوصات اللازمة فيما وصفت حالته بالحسنة.

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الاردن عمان منوعات نسيان طفل في تاكسي

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