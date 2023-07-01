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عودة العاملين بالقطاع الخاص الغير ربحي إلى العمل.. غدا الأحد
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عودة العاملين بالقطاع الخاص الغير ربحي إلى العمل.. غدا الأحد

عودة العاملين بالقطاع الخاص الغير ربحي إلى العمل.. غدا الأحد

عودة العاملين بالقطاع الخاص الغير ربحي إلى العمل.. غدا الأحد
٠٣:٠١:٥٩ م، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تنتهي اليوم إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص الغير الربحي، ويعودون للعمل غدا الأحد الموافق 14 ذا الحجة / 2 يوليو.

وكانت وزارة الموارد البشرية قد حددت عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك بـ 4 أيام، والتي تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 9 ذي الحجة، وتنتهي اليوم السبت.

موعد عودة العاملين في القطاع الحكومي

فيما يكون موعد عودة الدوام الرسمي للموظفين في القطاع الحكومي يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023.

القطاع الخاص غير الربحي يشمل الجمعيات الخيرية والتعاونية، والجمعيات التطوعية، التي تقدم الخدمات دون أي هدف مالي، من وراء ما تقدمه من خدمات أو مساعدات في مختلف المجالات.

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ومن أهداف رؤية السعودية 2030 رفع نسبة مساهمة القطاع الغير ربحي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، ضمن 10 مجالات عمل.

تستهدف الرؤية دعم وتيسير الأعمال الخيرية والتطوعية، وتعزيز مساهمة المواطنين في تقديم العون والدعم لكافة أفراد المجتمع، مما ساهم في رفع أعداد المتطوعين بمقدار 20 ضعفًا بين عامي 2015 و2022.

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