بيان قوي من الاتحاد الأوروبي على حرق نسخة من المصحف الشريف

تواصل- فريق التحرير:

أصدر الاتحاد الأوروبي، بيانًا قويًا ردًا على واقعة حرق وإهانة نسخة من المصحف الشريف، على يد متطرف قرب مسجد ستوكهولم المركزي بالسويد تحت أنظار الشرطة، الأسبوع الماضي.

استفزاز علني

وقال الاتحاد الأوروبي، إن إحراق أي كتاب مقدس يعتبر “استفزازاً علنياً وعملاً وقحاً”.

وأكد متابعة الاتحاد عن كثب للتطورات في العاصمة العراقية بغداد التي شهدت احتجاجات على الحادثة، داعياً إلى ضبط النفس.

“قلة احترام واستفزاز علني”

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن التكتل يؤيد معارضة وزارة الخارجية السويدية بشدة إحراق نسخة من المصحف.

وقال: “لا يعكس الفعل بأي حال من الأحوال وجهات نظر الاتحاد الأوروبي، وحرق المصحف أو أي كتاب مقدس هو عمل عدائي وفيه قلة احترام واستفزاز علني، ولا يوجد مكان في أوروبا للعنصرية وكراهية الأجانب وما يتعلق بذلك من تعصب”.

فيما أعرب البيان عن أسفه لارتكاب هذا الفعل في عيد الأضحى الذي يعتبر احتفالاً إسلامياً مهماً، مضيفاً: “يواصل الاتحاد الأوروبي دعم حرية الدين والمعتقد والتعبير في الداخل والخارج، وحان الوقت الآن للوقوف معاً من أجل التفاهم والاحترام المتبادلين، ولمنع تصاعد التوترات”.

إهانة المصحف الشريف

والأربعاء 28 يونيو تزامناً مع أول عيد الأضحى، مزّق السويدي من أصل عراقي سلوان موميكا (37 عاماً)، نسخة من المصحف، وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحاً بتنظيم الاحتجاج بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

وجاء التصريح بعد أسبوعين من رفض محكمة استئناف سويدية قرار الشرطة رفض إصدار تصاريح لتظاهرتين في ستوكهولم كان من المقرر أن يتم خلالهما إحراق المصحف.

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