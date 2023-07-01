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حرق 1300 سيارة.. حصيلة جديدة صادمة آخر 24 ساعة لـ”شغب فرنسا”
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حرق 1300 سيارة.. حصيلة جديدة صادمة آخر 24 ساعة لـ”شغب فرنسا”

حرق 1300 سيارة.. حصيلة جديدة صادمة آخر 24 ساعة لـ”شغب فرنسا”

حرق 1300 سيارة.. حصيلة جديدة صادمة آخر 24 ساعة لـ”شغب فرنسا”
٠٢:١٩:٣٢ م، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت قناة BFMTV التلفزيونية، عن حصيلة جديدة صادمة آخر 24 ساعة جراء أعمال الشغب في فرنسا.

1300 سيارة

وجسب القناة فقد  تم إضرام النيران في أكثر من 1300 سيارة و 234 مبنى في فرنسا خلال الليلة الماضية أثناء أعمال الشغب التي اندلعت بعد مقتل فتى على يد الشرطة.

وأضافت القناة: “أما فيما يتعلق بالأضرار المادية، فلقد تم تسجيل وقوع 2560 حريقا في الأماكن العامة. وتم حرق  1350 سيارة، وكذلك احترقت أو تضررت 234 من المباني “.

مهاجمة مراكز شرطة

ووفقا للقناة، هاجم المحتجون 31 مركزا لوزارة الداخلية و 16 مركزا للشرطة البلدية و 11 ثكنة لقوات الدرك.

وصباح يوم الثلاثاء الماضي، قام أحد رجال الشرطة بقتل فتى مراهق جزائري يبلغ من العمر 17 عاما أثناء تفتيش على طريق في نانتير بعد رفض الامتثال لطلب الشرطة. بعد ذلك اندلعت في عدد من المدن الفرنسية أعمال شغب لا تزال مستمرة منذ عدة أيام.

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الكلمات الدلالية:
احتجاجات فرنسا اعمال شغب باريس فرنسا

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