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أمريكا توجه الشكر للمملكة بعد حادث القنصلية في جدة

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أمريكا توجه الشكر للمملكة بعد حادث القنصلية في جدة

أمريكا توجه الشكر للمملكة بعد حادث القنصلية في جدة

أمريكا توجه الشكر للمملكة بعد حادث القنصلية في جدة
٠١:٥٢:١٨ م، السبت، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن شكره للمملكة لتعاملها مع حادثة إطلاق النار خارج القنصلية الأمريكية في جدة.

الخارجية الأمريكية

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، “وأعرب عن شكره لتعامل المملكة مع حادث إطلاق النار خارج القنصلية الأمريكية في جدة ودعمها المستمر لبعثاتنا الدبلوماسية”.

السفير الأمريكي

وكان السفير الأمريكي لدى المملكة مايكل رانتي قد أكد أن السفارة الأمريكية في الرياض والقنصلية الأمريكية في جدة تعملان على تواصل دائم مع السلطات السعودية بشأن التحقيق في الحادث.

تفاصيل الحادث

يذكر أن المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة قد صرح بأنه عند الساعة (45: 6) مساء يوم الأربعاء الموافق 1444/12/10، توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بقرب مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده.

فبادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن تبادل النار مقتله. كما تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته، ولا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم امريكا جدة حادث القنصلية وزير الخارجية

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