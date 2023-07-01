سرعة فائقة.. لن تصدق المدة التي يستجيب فيها الهلال الأحمر للحالات الخطيرة بين الحجاج

تواصل – فريق التحرير:

أكد مسؤولون في الهلال الأحمر، أن فرق الإسعاف، تستطيع الوصول إلى الحالات المتوسطة والخطيرة بين الحجاج في مدة من 4 – 6 دقائق.

وقال مسؤول في فريق التدخل السريع، أن الفريق يسير مع الحجاج في مسارات المشاة، وخاصة في الطرق التي تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إليها.

وأوضح أنه خلال دقائق قليلة نكون قد بدأنا اتخاذ اللازم مع الحالات، ونقوم بطلب سيارة الإسعاف في أقرب نقطة ممكنة لموقع الحالة.

105 سيارات إسعاف في نطاق مني

وأشار إلى وجود 36 مركزا للإسعاف في منطقة منى بما فيها من أخصائيين وأطباء يزيد عددهم عن 550 كادراً طبياً، إضافة إلى 105 سيارات إسعاف، مجهزة بأفضل التجهيزات الطبية التي تساهم في علاج وإنقاذ المرضى.

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من جهة أخرى، فقد أوصى الهلال الأحمر بعدد من التوصيات التي تهدف إلى التخفيف من الإجهاد بعد الحج من أهمها:

خذ قسطاً من الراحة. أشرب السوائل بشكل جيد تناول المسكنات عند الحاجة. راجع الطبيب إذا لزم الأمر.

علاج ضربات الحرارة

أما في حالة ضربات الحرارة. فلا بد من نقل المصاب إلى مكان بارد، وإزالة الملابس الخارجية وتبريد الجسم بالماء، وتعريضه لمصدر هوائي مثل المكيف أو المروحة، وإعطاء المصاب السوائل، وأخيرا الاتصال على 997 لطلب الخدمة الإسعافية.