عاجل.. خانوا المملكة في أفضل أيام الله.. الداخلية تكشف تفاصيل الإطاحة بـ 11 شخصًا

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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1444/12/4 حتى 1444/12/10 عن ضبط 10,710 مخالفين، منهم 6070 مخالفاً لنظام الإقامة، و3071 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1569 مخالفاً لنظام العمل.

إجمالي المخالفين

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 558 شخصاً، 49% منهم يمنيو الجنسية، و48% إثيوبيو الجنسية، و3% من جنسيات أخرى.

11 متورط في نقل مخالفين (خيانة)

كما تم ضبط 62 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 11 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

إجراءات تنفيذ الأنظمة

وقد بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 33,555 وافداً مخالفاً، منهم 28,072 رجلاً، و5483 امرأة، في حين تمّت إحالة 25,507 مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1621 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 6274 مخالفاً.

تحذير الداخلية

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.

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