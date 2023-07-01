بهذه الخطوات.. يمكن للأرملة التسجيل في حساب المواطن

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أوضح حساب خدمة المستفيدين كيفية تسجيل الأرملة أو إضافة تابعين في حساب المواطن.

تسجيل الأرملة في حساب المواطن:

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :” عندي الوالدة أرملة وأريد أن أسجلها في حساب المواطن وعندها بيت شعبي ليس لديها صك ويطلب مني إرفاق ما يثبت في هذه الحالة.. كيف يتم الإثبات أرجو الإفادة؟”.

وجاء الرد: ” وعليكم السلام ، يمكن للأرملة التسجيل و إضافة التابعين و إرفاق أحد هذه المستندات :

-صك حصر الورثة.

– أو شهادة ميلاد التابعين.

– أو بطاقة العائلة.

وأوضح أنه في حال عدم وجود تابعين يلزمها إثبات الاستقلالية إما من خلال وجود عقد إيجار موحد مسجل في منصة إيجار أو إرفاق صك ملكيتها للسكن.

وفي وقت سابق أجاب حساب المواطن على استفسار بشأن من يكون بالخارج لأجل العلاج ويستغرق عدة شهور وكيف يتم احتسابها لأجل استحقاق الدعم.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :” اللي خارج المملكة للعلاج ومخصوم عليه لحوالي ستة أشهر هل يستطيع إرسال تقرير طبي لضمان ولحساب المواطن .. أفيدوني وفقكم الله”.

وأجاب حساب خدمة المستفيدين قائلا :” أهلا بك.. يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة”.

وأوضح أنه في حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوم خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي.

كيفية تجديد عقد الإيجار:

كما أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار بشأن قرب انتهاء عقد الإيجار، ومدى تأثيره على استحقاق الدعم.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا: ” عقد إيجار الوالد أوشك على الانتهاء في تاريخ 7/ 7.. هل يتم الإضافة تلقائي تجديد؟”.

وجاء الرد : ” في حال شارف المستند المرفق على الانتهاء يجب التوجه للبوابة الإلكترونية واختيار نوع المرفق “عقد إيجار موحد” ثم الضغط على أيقونة “حفظ”.

وأوضح أنه سيتم التحقق من عقد الإيجار عبر منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه وفي حال انتهاء المستند السابق يلزمه حذفه.

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